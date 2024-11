FILME ANTESTREIA EM TÓQUIO, A 21 DE NOVEMBRO

USJ produz documentário sobre arquitecto Koji Yagi

A Universidade de Sophia, em Tóquio, acolhe na próxima quinta-feira, 21 de Novembro, a antestreia do documentário “Yagi”, sobre a obra e metodologia de Koji Yagi, o arquitecto nipónico que projectou o campus da Universidade de São José, na Ilha Verde.

Produzido pela Universidade de matriz católica, o filme documental tinha originalmente o objectivo de explorar e explicar o conceito que esteve na origem das instalações da USJ, mas depressa se tornou em algo mais amplo e abrangente, explicou Álvaro Barbosa, em declarações a’O CLARIM. «O arquitecto Koji Yagi usou a oportunidade de desenhar as instalações na ilha Verde para envolver os alunos do último ano do curso de Arquitectura da Universidade onde lecciona no Japão, o Instituto de Tecnologia de Tóquio, no planeamento de um campus universitários. Essa ideia sempre nos pareceu muito interessante, porque vai ao encontro da própria filosofia de ensino da USJ, que procura ser uma Universidade centrada nos alunos», assinalou o vice-reitor da USJ para o Desenvolvimento Estratégico e a Internacionalização.

«O campus foi desenhado por alunos japoneses, para alunos de Macau, sob a orientação de um arquitecto. Originalmente, a nossa ideia era fazer um documentário mais focado no campus, mas acabámos por compreender que o que estava em cima da mesa era mais do que um único projecto. Era uma metodologia de ensino, uma forma de envolver os alunos nos projectos reais e de conceber a Universidade como um espaço colaborativo e não como um local em que há professores que vão debitar aulas para os alunos ouvirem», acrescentou Barbosa, que assume o estatuto de produtor do documentário.

Com testemunhos do próprio arquitecto e dos alunos que há vinte anos embarcaram com ele na missão de conceber um campus universitário com características que pudessem reflectir a natureza multicultural de Macau, o documentário, com realização de João Brochado, foi produzido ao longo do último ano e meio e acompanha o regresso de Koji Yagi a Macau, para perceber de que forma se materializou o projecto que concebeu.

Ainda sem data de estreia definida na RAEM, o documentário explora a ideia de engajamento intercultural nas Universidades de Macau, bem como a importância do trabalho de Yagi na promoção de um novo paradigma para o desenvolvimento intelectual, fundamentado na multiculturalidade. «O campus da Universidade de São José acaba por ter características muito interessantes. Por um lado, tem a interpretação do que é a identidade chinesa e portuguesa de Macau por parte de japoneses e, por outra, a interpretação do que é a marca japonesa do projecto feita pelo arquitecto português que acompanhou a edificação das instalações. Acaba, portanto, por ser um símbolo muito forte daquilo que é a ligação intercultural entre o Japão, Portugal e Macau. Embora em Macau não seja muito enaltecido, no Japão é um projecto muito emblemático e bem considerado. É um dos principais projectos que o Yagi fez, sobretudo com estas características», concluiu Álvaro Barbosa.

A antestreia do documentário, que vai contar com a presença do próprio arquitecto, irá decorrer à margem da conferência internacional da Associação Internacional das Universidades, que se realiza na Universidade de Sophia entre 22 e 24 de Novembro. A Universidade de São José vai fazer-se representar no certame por Álvaro Barbosa e pelo reitor Stephen Morgan.

