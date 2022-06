D. STEPHEN LEE CRISMOU 35 JOVENS E ADULTOS DA SÉ E DO CARMO NO ÚLTIMO FIM-DE-SEMANA

Sob o espírito do Pentecostes

Trinta e cinco jovens e adultos receberem o Sacramento da Confirmação (Crisma) nos dias 4 e 5 de Junho, por ocasião do Pentecostes. Ambas as cerimónias tiveram lugar na igreja da Sé Catedral, tendo D. Stephen Lee presidida à Eucaristia.

No dia 4, foram crismados 21 fiéis na missa, em Chinês; e no dia 5, foi a vez de outros catorze também receberem o Crisma das mãos do bispo de Macau, na missa em Português. Os crismados do segundo dia são membros da comunidade de língua portuguesa das paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo. Daí o facto de D. Stephen Lee ter sido coadjuvado pelos vigários paroquiais para a comunidade de língua portuguesa das igrejas da Sé e do Carmo, padres Daniel Ribeiro, SCJ, e Eduardo Agüero, SCJ, respectivamente.

A animar a Missa de Domingo estiveram os coros das duas paróquias.

REVELADA QUANTIA DE COLECTA ESPECIAL –Na missa dominical da Sé Catedral, o padre Daniel revelou a quantia arrecadada na colecta especial realizada nas missas do Domingo da Ascensão do Senhor celebradas em Macau, com vista a financiar os Órgãos de Comunicação Social em todo o mundo. «Na colecta do Domingo passado, da Festa da Ascensão, foram arrecadadas 26 mil 670 patacas, que serão enviadas à Santa Sé e que se destinam aos Meios de Comunicação Social da Igreja universal», disse o sacerdote.

J.M.E. com A.A.