Papa saudou encontro entre Trump e Kim

O Papa Francisco saudou no passado Domingo, desde o Vaticano, o encontro entre os Presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, falando num sinal de «cultura do encontro».

«Nas últimas horas, assistimos na Coreia a um bom exemplo da cultura do encontro. Saúdo os protagonistas, com a oração para que este significativo gesto constitua um novo passo no caminho para a paz, não só naquela Península[Coreana], mas em favor de todo o mundo», disse, na janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do Ângelus.

Donald Trump tornou-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos, em funções, a entrar em solo da Coreia do Norte, depois de cumprimentar o líder norte-coreano.

«Acredito que ao encontrarmo-nos aqui, que é um símbolo de divisão e de um passado hostil, ao se encontrarem aqui dois países que têm um passado hostil, estamos a demonstrar ao mundo que temos um novo presente», disse Kim Jong-un.

Segundo o chefe de Estado norte-americano, os dois países vão iniciar reuniões de trabalho «nas próximas três semanas» sobre o processo de desnuclearização.

No encontro com os peregrinos, na Praça de São Pedro, o Papa aludiu ainda às vítimas da onda de calor que atingiu vários países europeus, incluindo a Itália, em particular os doentes, os idosos e os que têm de trabalhar ao lar livre. «Que ninguém seja abandonado ou explorado», pediu Francisco.

No último dia de Junho, o Papa desejou que todos os trabalhadores possam ter, durante o Verão, «um período de descanso, que os possa beneficiar a eles e às suas famílias».

A tradicional catequese dominical destacou a importância de seguir Jesus com três condições, «itinerância, prontidão e decisão», traduzidas em «gestos concretos de proximidade, de vizinhança com os irmãos mais necessitados de acolhimento e de cuidado».

«Que a Virgem Maria, ícone da Igreja a caminho, nos ajude a seguir com alegria o Senhor Jesus e a anunciar aos irmãos, com renovado amor, a Boa Notícia da salvação», concluiu o Santo Padre.

In ECCLESIA