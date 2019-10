CONGREGAÇÃO LANÇA TAMBÉM GUIA DE PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA

Claretianos vão distribuir os Quatro Evangelhos por não-cristãos

Uma nova edição ilustrada dos “Quatro Evangelhos”, um anuário bíblico ou a tradução chinesa das mais recentes encíclicas escritas pelo Papa Francisco. As Publicações Claretianas não têm mãos a medir. Também para breve está o lançamento de um guia de peregrinação à Terra Santa em língua chinesa.

A subsidiária de Macau das Publicações Claretianas, editora criada pela Congregação dos Filhos Missionários do Imaculado Coração de Maria, tenciona lançar brevemente um guia de viagem à Terra Santa direccionado a peregrinos de língua chinesa, disse a’O CLARIMo padre Jijo Kandamkulathy, actual responsável pela actividade editorial dos claretianos no território. O livro, que vai ser publicado em Chinês tradicional, faculta informações básicas, fotografias, infografias e mapas detalhados sobre os principais pontos de peregrinação da Terra Santa.

O novo guia de peregrinação deverá começar a ser distribuído antes ainda do final do corrente ano e é apenas um dos exemplos das novidades editoriais que as Publicações Claretianas vão lançar nos próximos meses. Outubro arrancou com o lançamento de uma nova edição dos “Quatro Evangelhos”, explicou o padre Jijo Kandamkulathy: «É uma edição comentada dos Quatro Evangelhos. O nosso propósito é de que possa chegar às mãos tanto de católicos, como de não-católicos. O livro vai ser publicado em Chinês tradicional. No Mês Missionário Extraordinário queremos fazer com que os Quatro Evangelhos cheguem às pessoas, incluindo as que não são cristãs. Este volume aposta numa nova apresentação, com uma capa moderna e atractiva».

Uma boa parte dos exemplares dos “Quatro Evangelhos” dados à estampa pela subsidiária local das Publicações Claretianas vão ser distribuídos directamente pelos sacerdotes claretianos do território, no âmbito das celebrações do Mês Missionário Extraordinário, agora assinalado. A informação foi confirmada pelo padre Jojo Ancheril ao portal “Gaudiumpress”: «Escolhemos uma solução muito simples, um ponto inicial: oferecer uma cópia dos “Quatro Evangelhos” aos não-cristãos, fomentando a leitura da palavra de Deus por parte de quem não a conhece».

As Publicações Claretianas lançaram recentemente a edição de 2020 do “Daily Gospel”, um anuário bíblico que começou a ser publicado há 33 anos nas Filipinas pelo padre Alberto Rosso. A editora publicou ainda uma tradução para língua chinesa de uma das mais recentes obras do Papa Francisco sobre a opção por uma vida consagrada. «Temos vindo a direccionar o nosso trabalho para projectos que são próximos da Palavra de Deus, mas também para documentos e livros que consideramos pioneiros, como as obras do Papa Francisco. O Papa Francisco trouxe um novo fôlego à vida da Igreja. Temos vindo a publicar as suas ideias e os seus livros e a dar voz à sua espiritualidade. Publicamos o seu mais recente livro em Agosto. É um livro sobre a vida consagrada», sublinhou o padre Jijo Kandamkulathy.

Marco Carvalho