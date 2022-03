“Eu e o meu seminário”

“Eu e o meu seminário” é o tema de um concurso organizado pelos seminaristas da diocese de Pequim para celebrar o 40.° aniversário da fundação do Seminário da capital chinesa.

“Glória ao Senhor, pelo bem do povo, servir o povo” foi o lema que o seminário de Pequim escolheu para percorrer o caminho andado nestes quarenta anos de formação de padres chineses, preparando-os não apenas para a diocese de Pequim, mas também para muitas outras dioceses, especialmente as das zonas periféricas e mais afastadas. De facto, a maioria dos seminaristas que estudam e estudaram aqui não são de Pequim. Actualmente, alguns regressaram às suas origens, outros têm a oportunidade de prosseguir a formação permanente, inclusive no estrangeiro, e outros estão a dedicar o seu trabalho à pastoral na paróquia de Pequim.

A paróquia de Pequim, dedicada a São Miguel, que costumava ser a capela do Seminário, tornou-se paróquia em 2003 perante as necessidades pastorais da zona e também um lugar de formação pastoral para os seminaristas, que são considerados como filhos da Paróquia. Desde livros, até alimentos, frutas e vegetais, as ofertas dos fiéis católicos não se limitam ao período das grandes festas; são diárias, porque estão convencidos de que o Seminário é o coração da Diocese e os seminaristas são o futuro da Igreja.

No passado Dia Mundial da Oração pelas Vocações, apesar de ser impossível a presença física dos fiéis pelas restrições da pandemia, todos os párocos se comprometeram a mobilizar os fiéis para apoiar espiritual e financeiramente a formação vocacional.

Em 1980, pouco depois da reabertura da igreja, o seminário preparatório da diocese de Pequim funcionou no pequeno pátio da paróquia (então catedral) da Imaculada Conceição, com a igreja construída pelo missionário jesuíta Mateus Ricci, depois de estar fechada ao culto durante vinte anos. Imediatamente acolheu uma dezena de jovens dispostos a dedicar-se ao Senhor.

Em 1989, o seminário preparatório mudou-se para a catedral de Pequim, a igreja de São Salvador, para poder receber o aumento das vocações, voltando a mudar-se em 1992. Finalmente, em 2001, construiu-se e inaugurou-se um moderno complexo de 476 metros quadrados.

Além dos cursos normais para seminaristas, o Seminário também acolhe muitos outros cursos de formação para religiosas e leigos, bem como outras actividades académicas, já que o Seminário fica situado na chamada zona do “distrito universitário” de Pequim.

Pela informação dada pelo Seminário, este formou mais de 320 seminaristas, sem contar com os que esperava ordenar até finais de Dezembro de 2021.

Actualmente, há setenta seminaristas de Teologia, três dos quais estudam no estrangeiro.

