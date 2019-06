COMUNIDADE DE LÍNGUA INGLESA DA SÉ CATEDRAL REUNIU EM TORNO DE MARIA SANTÍSSIMA

Fátima, em Macau para todos

A comunidade de língua inglesa da paróquia da igreja da Sé Catedral celebrou com alegria o último Domingo de Maio, mês dedicado a Nossa Senhora, com a oferta de flores, cânticos, louvores e orações em honra da Santa Mãe. O encontro foi promovido e dirigido pelo padre filipino Leonard Dollentas.

A referida comunidade de fiéis é composta por diversas nacionalidades, sendo os seus elementos provenientes de países como as Filipinas, Índia, Coreia do Sul, México, Argentina, Inglaterra, Irlanda, França, Espanha e Portugal, entre tantos outros, que costumam estar representados na celebração eucarística em língua inglesa. Os fiéis que estiveram reunidos no passado Domingo, embora oriundos de diferentes cantos do mundo, são na sua maioria residentes em Macau.

A celebração em torno da Mãe de Deus começou após a missa das 17 horas. Os homens da comunidade filipina apresentaram-se com o seu traje tradicional, o “barong-tagalog”; duas senhoras, em representação dos fiéis da Índia, vestiam o “saree”; e duas crianças portuguesas, em nome de Portugal, roupas tradicionais do seu país.

Uma vez que nem todos os presentes na igreja tiveram conhecimento desta celebração – e assim não levaram flores –, alguns fiéis, de todo o coração, partilharam as suas rosas, num gesto que tocou a muitos.

Para além das habituais orações e intenções pessoais, houve tempo dedicado às orações comunitárias dirigidas a Nossa Senhora, focando essencialmente a paz no mundo, os cristãos perseguidos, aqueles que sofrem, os necessitados e a Igreja.

Os representantes de alguns países leram as suas orações e súplicas dirigidas à Mãe Santíssima. As crianças portuguesas, à semelhança dos adultos, fizeram-no do mesmo modo, oferecendo uma oração especial a Nossa Senhora de Fátima.

De seguida, cada grupo deslocou-se com as flores para a entrada da igreja e daí foram ao encontro da Santa Mãe. Durante este momento, o coro entoou um alegre hino à Virgem Santíssima, embelezando mais ainda a oferta das flores, em que se destacaram as rosas. Na nave da igreja, os fiéis trajados a rigor seguiram solenemente as crianças portuguesas até à imagem de Nossa Senhora de Fátima.

O espírito de oração e união à Santa Mãe manteve-se na celebração Eucarística que se seguiu, elevado pelo cântico coral.

Miguel Augusto com Pe. Leonard Dollentas