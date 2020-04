Como Stanley Ho fortaleceu o combate aos coronavírus?

MAGNATA DO JOGO FINANCIA CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM HONG KONG

O magnata do jogo Stanley Ho está há mais de uma década afastado das luzes da ribalta e da gestão do império que construiu, mas na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong o nome do fundador da Sociedade de Jogos de Macau continua a ser sinónimo de excelência na investigação de novas patologias, como o Covid-19. No encalço do surto epidémico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), Ho foi o principal mecenas de um novo centro de investigação dedicado a doenças infecciosas emergentes. Dezassete anos depois, o “Stanley Ho Centre for Emerging Diseases” está entre os mais cotados organismos mundiais envolvidos na investigação do novo coronavírus.

O cenário é de caos. Uma misteriosa infecção respiratória de natureza viral transformou o Hospital Príncipe de Gales, um dos mais modernos de Hong Kong, num cenário de guerra. Há dezenas de pacientes entubados em lenta agonia, médicos e enfermeiros de olhos murchos – o cansaço escondido por detrás da máscara – e o inferno parece não ter fim. Não há um dia que passe sem que as ambulâncias despejem, às mãos cheias, doentes a quem o ar rareia e a vida se esvai.

Na tenebrosa Primavera de 2020, o instantâneo poderia ter sido captado num qualquer hospital de Itália, de Espanha ou dos Estados Unidos, mas em Fevereiro de 2003, quando a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) atinge em cheio Hong Kong, médicos e investigadores são apanhados no âmago de uma crise de saúde pública com contornos inéditos: nunca antes uma variante humana do coronavírus apresentara tal virulência.

Ao longo de cinco meses, entre Fevereiro e Junho de 2003, o SARS-Cov-1 matou 299 pessoas na então jovem Região Administrativa Especial e o Hospital Príncipe de Gales, com vinte por cento do pessoal hospitalar infectado, esteve no olho do tufão. Não é, por isso, de estranhar que a unidade de saúde – na qualidade de hospital universitário afiliado à Universidade Chinesa de Hong Kong – se tenha posicionado na linha da frente da investigação da maleita, mal o surto epidémico esmoreceu.

Em Outubro de 2003, a instituição de Ensino Superior anuncia a criação de um novo centro de investigação, dedicado ao estudo de doenças infecciosas emergentes, mas o organismo só ganha verdadeiramente pernas para andar dois anos depois, quando a Fundação Dr. Stanley Ho para o Desenvolvimento Médico, então recém-fundada, elegeu o centro como um dos projectos que valia a pena apoiar. «O Centro Stanley Ho para as Doenças Infecciosas Emergentes foi criado em Outubro de 2003. Em 2005, o Dr. Stanley Ho efectuou um donativo de 25 milhões de dólares de Hong Kong com o propósito de financiar o trabalho desenvolvido pelo Centro no combate à eclosão e disseminação de doenças infecciosas nas regiões vizinhas», lembrou Patrick Huen Wing Ming, em declarações a’O CLARIM. «Desde então o professor David Hui, director do Centro para as Doenças Infecciosas Emergentes e também professor titular da cátedra Stanley Ho em Medicina Respiratória, tem vindo a dar um contributo muito significativo para a região do Delta do Rio das Pérolas. Depois da SARS, estou certo que ninguém queria voltar a ter que passar por um novo surto epidémico provocado por um coronavírus, mas a investigação conduzida sobre a gripe, a SARS e a MERS, ao longo dos últimos quinze anos, ajudou a preparar melhor a nossa sociedade para o impacto das doenças infecciosas», disse o vice-presidente da Fundação Dr. Stanley Ho para o Desenvolvimento Médico.

UM CENTRO, UMA CÁTEDRA

Director-executivo da filial de Macau do Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Patrick Huen era em 2005 presidente do Banco Tai Fung, entidade bancária fundada por Stanley Ho, depois de ter sido durante vários anos vice-presidente da Sociedade Estoril Sol. Próximo de Stanley Ho, aconselha-o a fazer uso da fortuna e da influência que tem, no sentido de ajudar a fortalecer os sistemas regionais de saúde, através do fomento da investigação e do apoio à formação de médicos e outros profissionais.

Seis anos depois de ter sido criada e de ter facultado ao Centro para as Doenças Infecciosas Emergentes da Universidade Chinesa de Hong Kong a viabilidade financeira que lhe faltava, a Fundação Dr. Stanley Ho para o Desenvolvimento Médico reforça o investimento feito na investigação pneumológica, ao aplicar dez milhões de dólares na criação da cátedra Stanley Ho em Medicina Respiratória. Director do Centro para as Doenças Infecciosas Emergentes, David Hui foi eleito o primeiro titular da cadeira. «O professor David Hui representou Hong Kong no encontro em que as autoridades regionais fizeram a recapitulação da gestão clínica do surto de gripe A que afectou o Vietname em Fevereiro de 2004 e tem sido, desde então, chamado regularmente pela Organização Mundial de Saúde a pronunciar-se sobre a gestão clínica de infecções respiratórias agudas graves», referiu Patrick Huen.

Com o novo coronavírus não foi excepção. Em Março, David Hui juntou-se em Genebra a dezenas de especialistas de todo o mundo, no encontro que levou a Organização Mundial de Saúde a decretar o surto epidémico do Covid-19 como uma pandemia global.

«No passado, o professor contribuiu para a definição das directivas da Organização Mundial de Saúde para o tratamento e gestão clínica do H5N1, do H1N1 e da Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS), e ministrou um workshop da OMS sobre a gestão do H7N9. Participou ainda em várias missões da Organização Mundial de Saúde no Médio Oriente e na Coreia do Sul, aquando do surto da MERS», recordou Huen Wing Ming. «A experiência que angariou ao longo de todos estes anos faz com que o professor Hui possa providenciar tanto aos Governos, como à população de Hong Kong e Macau informação muito útil sobre a forma como a disseminação do Covid-19 pode ser prevenida», concluiu o vice-presidente da Fundação Dr. Stanley Ho para o Desenvolvimento Médico.

Marco Carvalho