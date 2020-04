Idosos mais protegidos e jovens mais cultos

O Chefe do Executivo anunciou na segunda-feira um conjunto de medidas sociais, com o objectivo de continuar os esforços efectuados pelo Governo anterior e minimizar os efeitos negativos da crise de saúde pública que vem afectando Macau desde finais de Janeiro.

Durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2020, Ho Iat Seng prometeu construir mais habitação pública, criar condições para a aquisição de casa própria por parte dos residentes, dar início ao processo de implementação do conceito de residência para idosos, promover a utilização do transporte público, reforçar a colaboração entre o hospital público e as instituições médicas privadas, apoiar a adesão dos residentes de Macau elegíveis ao sistema de seguro de saúde do Interior da China, aperfeiçoar o regime da assistência e de beneficência sociais, criar o Centro de Serviços Integrados para idosos e o Centro de Serviços Integrados para pessoas com demência, e, ainda, novos centros de cuidados diurnos para os idosos.

Segundo o Chefe do Executivo, «o Governo irá acelerar a formação dos quadros qualificados locais necessários ao desenvolvimento da RAEM», para além de «proceder à fusão da Direcção dos Serviços de Ensino Superior com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude», com vista à «optimização da distribuição de recursos educativos e à promoção de um desenvolvimento coordenado da educação». Também neste âmbito, está nos planos do Governo a «criação da “Base de ensino e formação em turismo na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, do “Centro Global para a Educação e Formação em Turismo”, do “Centro Internacional Português de Formação” e da “Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e Português”».

Em termos culturais, está prevista a constituição de uma «base de intercâmbio e cooperação cultural alicerçada na coexistência multicultural, tendo a cultura chinesa como predominante», sendo que no entender de Ho Iat Seng há que «aproveitar as vantagens da ligação estreita de Macau com os Países de Língua Portuguesa para promover o intercâmbio e cooperação culturais, através da realização de actividades aos mais diversos níveis e áreas».

A concluir a apresentação das LAG, o Chefe do Executivo destacou a importância do princípio “Sem segurança nacional não há segurança regional”, pelo que é vital a «manutenção da estabilidade social e o reforço da segurança pública». Para tal, «o Governo empenhar-se-á na defesa da segurança nacional através da criação de regulamentação e mecanismos de gestão e execução que contribuam para a segurança nacional e vai aumentar, constantemente, a qualidade do corpo de polícia e melhorar a sua capacidade de acção, persistindo no reforço do trabalho policial com aplicação da tecnologia».

José Miguel Encarnação com GCS