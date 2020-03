CARTA ENVIADA AO PADRE DANIEL RIBEIRO, VIGÁRIO PAROQUIAL DA IGREJA DA SÉ CATEDRAL, NO ÂMBITO DAS MISSAS TRANSMITIDAS “ONLINE” PELA DIOCESE DE MACAU

Deus é grande padre, acredita? Sem dúvida nenhuma!

A quem acredita em Deus, nada lhe faltará!

Apesar do encerramento temporário das igrejas de Macau, a fim de evitar a propagação do coronavírus, trilhámos um caminho para estar com Deus, assistindo às missas “online”, organizadas pela Diocese de Macau, em comunhão espiritual, o que agrupou muitos católicos macaenses, portugueses, chineses e filipinos, aqui em Macau, e em especial os macaenses que vivem fora de Macau, espalhados em vários cantos do mundo. Foi vê-los, nas horas certas, no momento exacto, todos sentadinhos com os seus telemóveis, ou outros instrumentos de visualização, como a televisão, como se adultos estivessem a jogar às máquinas, quando na realidade estavam era ansiosos, concentrados, para participar na missa, para estar com o nosso Deus; vê-lo na Eucaristia e ouvir a Sua Palavra. Que coisa tão linda, Padre Daniel!

Pode pois imaginar, estes adultos, a ouvirem o toque do sino da igreja e o som da caminhada desde a entrada até ao altar – momento este que, repito, as pessoas aguardavam ansiosas até à abertura da missa. Tenho uma anedota minha, a propósito desta situação, mas não lhe vou contar aqui.

Tenho para mim que até aqueles que foram baptizados, mas que não costumam ir à igreja, ou seja, não são praticantes, também tiveram uma boa oportunidade para participarem nas missas juntamente com as suas famílias.

Padre Daniel, muito obrigada por tudo! Sei que tem estado muito cansado. Não está acostumado a celebrar missas com máscara, o que veio fazendo desde o dia 9 de Fevereiro. Contudo, de certeza que granjeou muitos fiéis com a Alegria e o Amor de Deus. Graças a Deus que Ele lhe deu as virtudes da fortaleza, perseverança e amor ao longo deste período da crise do coronavírus.

Não só o Padre Daniel não sentia o cansaço, assim como o nosso Bispo D. Stephen Lee, o Cónego João Lau, e ainda outros padres como o Padre Cyril Law, um novo padre brasileiro e ainda um padre filipino que também participaram nas transmissões “online”. Todos eles sentiram muita alegria em poderem presenciar/testemunhar mais este feito tecnológico do Século XXI, em que a Igreja em Macau pôde continuar a celebrar missa aos fiéis via “online”.

Também tenho que agradecer a todos os seminaristas, que nas diferentes línguas prestaram ajuda ao altar, e ainda à nossa tão querida irmã Aurora na preparação e envio dos breves avisos e “links” de Internet para nossa informação.

A terminar, é de louvar e agradecer a todo o pessoal do grupo da Diocese de Macau pelo impulso desta linda obra, por meio da qual, através da Internet, os fiéis católicos de Macau (e também todos aqueles que estão fora de Macau) puderam participar diariamente nas missas, na actividade intitulada “Palavra de Deus é o Nosso Pão do dia”, no período da Novena do Bom Jesus dos Passos e no exercício da Via Sacra.

Na verdade, Deus abençoou a nossa terra de Macau, porque desde o início da propagação do maldito vírus, Macau registou apenas dez casos, estando todos já recuperados.

Graças a Deus! Amém!

Autora anónima