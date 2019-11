Carta aos Leitores

Como nasceram as Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora

Em 2018 celebraram-se 800 anos da presença franciscana em Portugal, transmitindo, ao longo de todo esse tempo, a sua mensagem de Paz e Bem.

A marca da presença franciscana ficou muito gravada, desde muito cedo, no espírito português, com muitas expressões de fé e vivência da piedade cristã e mariana.

O exemplo do Natal, com a representação do Presépio, é bem uma dessas expressões de fé e piedade. Ainda hoje são tantos que se espalham pelo país inteiro! Nem se sabe bem porquê, mas a verdade é que a devoção ao Presépio continua viva e sem ele parece que falta algo de muito importante nos cristãos, nomeadamente nos Portugueses. Além desta ternura para com o Presépio, conserva-se a belíssima tradição à Via-Sacra, que nos transporta para a meditação da Paixão, tão cara a São Francisco de Assis (há regiões do Norte de Portugal, onde as pessoas se preparam com todo o brio e piedade para a Via-Sacra “ao vivo”, com muito tempo de antecedência).

Há ainda o culto a Nossa Senhora, não esquecendo o da sua Imaculada Conceição. Ao longo dos séculos e ainda hoje, milhares de pessoas manifestam o seu amor àquela que é a nossa muito querida Mãe, Maria. Por exemplo, em Vila Viçosa, Sameiro (Braga), e outros locais portugueses, especialmente em Fátima, Nossa Senhora é um convite constante e instintivo para meditar na Sua poderosa intercessão junto do Seu Filho Jesus. Por ser a toda pura, a Mãe de Deus mereceu o título de Imaculada Conceição.

Ora, tudo isto nos move a pensar e a progredir na fé, olhando para a Mãe e para o Filho, Jesus Cristo, que tanto apaixonou Francisco de Assis.

Porque começámos por esta espécie de introdução ao tema que queremos expor aos nossos leitores?

Porque, de facto, gostaríamos de falar da influência que este santo teve no seu tempo e que encheu o mundo ao longo dos tempos com o seu amor incondicional a Jesus e à Sua Mãe.

Mais: porque devido à sua entrega total e sem reservas ao “Amor que não é amado”, fez com que muitos imitassem a sua vida, seguindo os seus passos. Amar Jesus e a Sua Mãe como ele amou, servindo-O em qualquer lugar e sem nada de próprio, eis o que fazem todos os Franciscanos, nomeadamente as Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora.

Consagradas e vivendo o Evangelho/Boa Nova de Jesus, ao jeito de Francisco de Assis, sob o olhar e guia de Maria, este testemunho levamos para onde formos.

COMO NASCEMOS?

Nascemos na Igreja, sob a acção do Espírito Santo, por iniciativa do bispo de Arras, monsenhor Pierre Louis Parisis, no Norte de França.

Em 1851, este bispo encarregou o sacerdote Adolphe Duchenne, capelão das Franciscanas do Hospício de São Pedro de Calais, de reunir numa só Congregação as diferentes comunidades franciscanas da sua diocese, que se encontravam bastante debilitadas devido à Revolução Francesa, fazendo assim reviver o espírito de São Francisco de Assis.

Foi deste modo que o sacerdote encontrou uma grande colaboradora deste projeto: a irmã Louise Mabille, então superiora da Comunidade do Hospício de Calais.

As sete comunidades franciscanas de origem, vindas já desde 1377, de várias regiões francesas, incluindo Calais em 1807, aceitaram com muito entusiasmo a união e, em 1853, o monsenhor Parisis reconheceu oficialmente a sua adesão. Todas estas Comunidades tinham em comum a espiritualidade franciscana, a hospitalidade para com os pobres, os doentes contagiosos, os feridos civis e militares, os enfermos, os órfãos e a educação das crianças.

Em 10 de Abril de 1854 fomos reconhecidas oficialmente por um Decreto Imperial com o nome de “Congregação das Religiosas Hospitaleiras e Educadoras da Terceira Ordem Regular de São Francisco de Calais”.

Após consulta a todas as Irmãs, no dia 30 de Maio de 1854, Mère Louise Mabille foi nomeada Superiora Geral da nova Congregação pelo monsenhor Parisis.

A Congregação foi reconhecida e aprovada como Instituto religioso de vida apostólica, de direito pontifício, por Decreto Solene do Papa Pio IX em 1873, e as constituições foram aprovadas definitivamente em 1892.

Em 1965 as Irmãs Franciscanas de Calais adoptaram o nome de “Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora”.

SOMOS OU NÃO FRANCISCANAS DE ORIGEM?

Foi em Francisco de Assis que pela acção do Espírito Santo – sopra onde quer e como quer – recebemos toda a sua dinâmica espiritual e que ainda hoje se faz sentir bem viva entre todas nós. Basta dizer que nos encontramos em dezasseis países onde testemunhamos a Boa Nova de Jesus, levando o cunho de Francisco de Assis traduzido no seu grande amor e paixão a ELE e a Maria.

Não foi por acaso que oferecemos o símbolo da nossa identidade a todos quantos nos alegraram com a sua presença na Eucaristia de 4 de Outubro – a nossa Medalha em lenço – para poderem rezar por nós e connosco e para que mais jovens se sintam atraídas pelo mesmo Espírito Santo a seguir este apaixonante Jesus, ao jeito do apaixonado Francisco de Assis.

Irmã Maria Lúcia Fonseca

Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora