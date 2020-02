Ataque contra igreja provoca 24 mortes

Um ataque contra uma igreja cristã no Burquina Faso provocou 24 mortes, no último Domingo, na localidade de Pansy, no nordeste do país africano.

O presidente da câmara de Boundore, Sihanri Osangola Brigadie, mostrou-se «chocado» com a situação, provocada por mais um ataque terrorista.

Tanto cristãos como muçulmanos foram mortos antes de a igreja ter sido incendiada, disse um oficial de segurança do Governo.

A agência FIDES, do Vaticano, indicou que os ataques de jihadistas no Norte do Burquina Faso se têm multiplicado, nos últimos quatro anos, atingindo padres católicos, pastores protestantes e imãs muçulmanos.

SÍRIA

Entretanto, a irmã Maria Lúcia Ferreira, religiosa portuguesa a viver na Síria, alertou para a situação de crise na região de Idlib, no noroeste do País do Médio Oriente, indicando que há «cristãos retidos» na zona de conflito.

«É uma situação que pode explodir a todo o momento», assinalou a religiosa, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em declarações à fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).

A irmã Myri, como é conhecida, considera «preocupante» a situação de três vilas habitadas por cristãos na região de Idlib, onde há pessoas que «nunca mais puderam sair, nem ter contacto com as famílias, desde que os terroristas ocuparam [a região], há seis ou sete anos».

Há dias, o Papa Francisco manifestou a sua preocupação com a «escalada militar» na Síria, que faz temer uma nova crise humana.

In ECCLESIA