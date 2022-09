BRASIL: 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA

«Há desafios sociais muitos grandes», diz arcebispo de Salvador

O arcebispo de São Salvador da Bahia afirmou em declarações à Agência ECCLESIA, na última quarta-feira, que a comemoração dos duzentos anos da independência do Brasil desafia a superar os problemas sociais, condição para uma «liberdade consolidada», e pediu «diálogo na política».

«Celebramos os duzentos anos da independência com desafios muitos grandes na vida social: o desafio da pobreza, da violência, do desemprego, entre tantos outros. Precisamos de superar esses desafios para que, de facto, o nosso povo e o nosso país sejam sempre mais livres e tenham a sua liberdade consolidada», disse o cardeal D. Sérgio da Rocha.

Durante a entrevista, o arcebispo de São Salvador da Bahia sublinhou que na situação actual «é importante não só a participação pessoal, mas também das comunidades», promovendo um «exercício da cidadania vivido pessoalmente, mas também juntos, em comunidade».

O Brasil comemorounaquarta-feira, dia 7 deSetembro, os duzentosanos da independência, declarada pelo Príncipe Regente D. Pedro nesse dia de 1822 com o denominado “grito de Ipiranga” ao afirmar, diante da notícia de que as cortes de Lisboa teriam anulado as suas ordens e reduzido o seu poder: «Independência ou morte».