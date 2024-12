BISPO EMÉRITO DE HONG KONG RECEBE HONORIS CAUSA EM DIVINDADE

Universidade de São José distingue Cardeal D. John Tong

A Universidade de São José atribuiu, no passado fim-de-semana, um Doutoramento Honoris Causa em Divindade ao cardeal D. John Tong, tendo distinguido com igual título académico, mas em Gestão de Empresas, o empresário de Hong Kong, Anthony Kwok Ki-Yeung. Na hora de agradecer a distinção, o bispo emérito não esqueceu os anos formativos que passou no Seminário de São José.

O cardeal D. John Tong, bispo emérito da diocese de Hong Kong, foi no último sábado agraciado pela Universidade de São José (USJ) com um Doutoramento Honoris Causa em Divindade. Segundo a instituição de Ensino Superior, o título académico constitui uma forma de reconhecimento pelo esforço desenvolvido pelo prelado, de 85 anos de idade, tendo em vista a promoção da paz e da compreensão entre diferentes culturas e religiões.

Nascido em Hong Kong, em Julho de 1939, John Tong cumpriu parte da formação eclesiástica no Seminário de São José, experiência que fez questão de lembrar no discurso de agradecimento que proferiu no Auditório Centenário de Fátima. «Agradeço-vos profundamente por terem recomendado o meu nome para receber o Doutoramento Honoris Causa em Divindade, atribuído pela Universidade de São José. É algo que muito me honra. Gostava de aproveitar esta oportunidade para agradecer à diocese de Macau por ter estimulado o meu caminho para o Sacerdócio e por partilhar a minha percepção do que é uma vida ideal», disse, acrescentando: «Aos 85 anos, olho para o meu passado com gratidão. Nascido em Hong Kong, mudei-me para Cantão durante a ocupação japonesa. Foi o comportamento exemplar do padre Meyer que me inspirou e me levou a inscrever no Seminário Menor de São José».

Na mesma cerimónia, presidida pela Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U, a Universidade de São José distinguiu ainda Anthony Kwok Ki-Yeung, empresário da RAEHK, com um Doutoramento Honoris Causa em Gestão de Empresas, pelas “contribuições notáveis no mundo dos negócios”. Conhecido filantropo, Anthony Kwok, escreve a USJ numa nota de Imprensa, exemplifica, através de práticas éticas de liderança, “de que forma o comércio pode servir como uma força poderosa, ao serviço do bem”.

Para além da atribuição dos dois títulos honoris causa, a Universidade de São José agraciou mais de uma centena de estudantes de pós-graduação, em áreas como Engenharia, Gestão, Educação, Saúde e Direito.

Entre os alunos que completaram os seus cursos, sete obtiveram o grau de Doutoramento e 99 de Mestrado.

Marco Carvalho