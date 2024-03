BELMONTE, COVILHÃ, FUNDÃO, GUARDA E SABUGAL CELEBRAM ANTIGA TRADIÇÃO

“Quadragésima”: o que é?

Trata-se de uma experiência religiosa na Beira Interior (Região de Portugal) não uma tradição, mas uma evocação artística de tradições e costumes ligados à Quaresma.

Quadragésima tem raiz no termo latino “Quadragesima” [quadragesima dies ou “quadragésimo dia”], que significa precisamente “Quaresma” ou “quarenta”. A Quaresma, ou Quadragésima, inicia-se na Quarta-feira de Cinzas e culmina na Solenidade de Domingo de Ramos, compreendendo assim quarenta dias de Quaresma. Depois temos a Semana Santa, que precede a Páscoa. A Quaresma é, pois, o tempo de preparação para a Páscoa, que é a celebração em si. A preparação efectua-se, de acordo com a Igreja Católica, com jejum, abstinência de carne, penitências, caridade e orações.

O conceito remete para um projecto em rede que visa a “promoção das manifestações da cultura imaterial ligadas ao período da Quaresma”, essencialmente as de natureza religiosa. Decorre, em rede, em cinco Concelhos beirões: Belmonte, Covilhã, Fundão, Guarda e Sabugal. A Quadragésima tem uma forte componente de turismo religioso, materializando-se no domínio das artes (tradicionais, digitais, performativas), da música e na vertente do Sagrado. Procura não apenas fazer renascer, mas também promover a redescoberta das tradições religiosas dos Municípios onde decorre. Engloba uma vertente popular, mais ligada à componente religiosa (Festas, Procissões e cenografias do Sagrado), e uma vertente mais erudita e culturalmente moderna, através dos dramas litúrgicos, recriação de sermões da Idade Média ou de antigas orações e práticas rituais. Os suportes podem ir desde o tangivelmente tradicional aos meios mais contemporâneos, com recurso à tecnologia digital, dinamizados através de “websites” e redes sociais, conciliando o tradicional com as linguagens contemporâneas, de forma a envolver mais grupos etários e atingir todas as comunidades locais do “território da Quadragésima”.

As actividades do evento em rede, enquadradas nas tradições beirãs e na espiritualidade e devoção das suas gentes, compreendem a Via Sacra, Procissão dos Passos, Encomendação das Almas, Canto dos Martírios, Alvíssaras e Procissão dos Penitentes, ao longo de seis semanas de osmose entre o antigo e o presente. Há uma programação cultural, com roteiro de eventos nos vários Municípios, na senda não apenas da recuperação das tradições antigas como também da sua valorização artística e orientação para a promoção do território em termos turísticos. A base do projecto é a promoção das manifestações da cultura imaterial, mas acaba por verter para a materialidade na dinâmica que insere nos territórios onde decorre. Ou seja, elabora-se um mapa de locais de culto, desenhando-se um percurso que acaba por contemplar também outros atractivos e pontos de interesse.

“Cantos de Misericórdia e Paixão” no Fundão, música religiosa tradicional sob o título de “No Monte das Oliveiras” e “Gardunha Sacra”, são algumas das denominações de eventos naquele Concelho, inseridos na programação da Quadragésima. Este projecto nasceu, aliás, no Fundão, de onde se alargou aos demais Concelhos, articulando-se na programação anual do evento.

“A Quaresma representa, no conjunto das suas diversas celebrações, um dos mais diversificados e valiosos conjuntos de manifestações tradicionais da região Beirã”, define a organização do projecto. Tempo de recolhimento, de oração e silêncio, mas também de muitas manifestações de fé, que envolvem as comunidades e os turistas.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa