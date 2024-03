ALUNOS DA USJ VÃO AJUDAR A PLANTAR NOVOS MANGAIS

Florestas costeiras estão a crescer gradualmente

O Instituto para os Assuntos Municipais e a Universidade de São José deverão plantar cerca de oitocentos pés de mangal, a 17 de Março, na orla costeira da Taipa. A instituição de Ensino Superior volta a associar-se à celebração da Semana Verde de Macau, que decorre entre os dias 16 e 24.

A Universidade de São José volta a participar na Semana Verde de Macau, uma iniciativa promovida pelas autoridades locais que este ano conhece a sua 43.ª edição e decorre entre 16 e 24 de Março.

A instituição de Ensino Superior vai estar representada no Festival da Semana Verde, certame organizado na Avenida da Praia, frente às Casas-Museu da Taipa, no fim-de-semana de 16 e 17 de Março. O evento constituiu uma oportunidade para que a USJ dê a conhecer o trabalho de investigação que o Instituto de Ciências e Ambiente tem vindo a desenvolver em domínios como a conservação das áreas costeiras e a importância da preservação dos mangais.

«Vamos participar activamente no Festival da Semana Verde, com bancas que vão apresentar materiais e actividades que são relevantes para a nossa investigação e que podem contribuir, ao mesmo tempo, para a sensibilização ambiental do público. Vamos levar às Casas-Museu painéis que cobrem vários tópicos que consideramos pertinentes, como a conservação dos mangais, os ecossistemas de água doce, a gestão da água, o uso sustentável dos oceanos, a pesca sustentável ou a poluição por plásticos», explicou Karen Tagulao, em declarações a’O CLARIM. «Vamos também expor materiais informativos sobre a investigação que conduzimos sobre os mangais e as zonas húmidas costeiras. Entre os recursos em exposição vão estar tanques interactivos que demonstram de que forma os mangais podem proteger a orla costeira através da atenuação do impacto das ondas. Vamos ainda tentar realçar a biodiversidade nessas áreas com fotografias e jogos interactivos», acrescentou a docente da Universidade de São José.

A 17 de Março, um grupo de estudantes da USJ vão ainda associar-se a um dos momentos mais significativos da 43.ª edição da Semana Verde de Macau, a arborização de um troço da orla costeira no litoral da Taipa. O Instituto para os Assuntos Municipais tenciona plantar centenas de novos pés de mangal, num processo que deve contribuir para reforçar o processo de reabilitação da diversidade natural das zonas costeiras da Taipa e de Coloane.

«Não tenho a certeza sobre o número exacto de novas árvores que serão plantadas, mas é possível que seja similar ao ano passado, quando plantámos cerca de oitocentos pés», estimou Karen Tagulao. «Os esforços de conservação empreendidos têm sido bastante bem-sucedidos. Os mangais que plantámos nos últimos anos apresentam uma elevada taxa de sobrevivência e as áreas de mangal estão a aumentar gradualmente. Ainda assim, a poluição das áreas costeiras continua a ser uma ameaça para estes ecossistemas. Apesar de os mangais serem muito resilientes e de tolerarem bem a poluição, os plásticos podem sufocá-los, o que pode conduzir a consequências fatais», advertiu a docente da Universidade de São José.

Marco Carvalho