SANDS CHINA OFERECE CABAZES ALIMENTARES A UTENTES DA CÁRITAS

Centro de reabilitação de Mong Há já está em funcionamento

Ainda não foi inaugurado, mas já garante assistência a cerca de dez pacientes. O novo centro de serviços integrados de reabilitação da Cáritas, no Complexo de Habitação Social de Mong Há, já abriu as portas, disse a’O CLARIMo secretário-geral da entidade Paul Pun.

As novas instalações, cuja entrada em funcionamento estava prevista para Dezembro último, destina-se a pessoas com deficiência de índole cognitiva. O novo centro proporciona serviços a dois níveis, ao funcionar por um lado como centro de acolhimento diurno, e por outro como centro residencial para portadores de deficiência. Quando estiverem em pleno funcionamento, as instalações do centro de dia vão prestar apoio a uma centena de pacientes.

Quanto às valências do centro residencial, este irá disponibilizar um total de cem camas, dez das quais já estão ocupadas. «Já temos dez utentes nas novas instalações de Mong Há. O centro de serviços integrados de reabilitação ainda não foi inaugurado, mas já começou a receber os primeiros pacientes», explicou Paul Pun. «As instalações ainda não foram inauguradas, mas estão em funcionamento, ainda que de forma limitada. A data de inauguração das novas valências ainda não está decidida e deverá ser anunciada a seu tempo pelo Instituto de Acção Social. Normalmente, as instalações são inauguradas quando já se encontram em pleno funcionamento», acrescentou o secretário-geral da Cáritas.

O novo centro de serviços integrados de reabilitação de Mong Há poderá ser uma das estruturas que poderão beneficiar, ao longo dos próximos meses, da generosidade da Sands China. A operadora de jogo vai distribuir até 15 de Março do próximo ano um total de três mil cabazes alimentares por várias instalações geridas pela Cáritas, num programa de combate à insegurança alimentar que arrancou no passado Domingo, com a entrega dos primeiros cabazes aos utentes do Lar de Idosos Brilho da Vida.

No total, a concessionária pretende distribuir ao longo dos próximos nove meses um total de 21 toneladas de alimentos. Cada um dos cabazes alimentares preparados pela Sands China pesa cerca de sete quilogramas e inclui, no total, dezoito tipos de alimentos diferentes: arroz, óleo alimentar, massa e alimentos enlatados, e também bolachas, frutas e vegetais.

Entre os beneficiários da iniciativa estão os idosos e portadores de deficiência que se encontram ao cuidado da Cáritas, mas também os beneficiários do banco alimentar gerido pela instituição e famílias em situação de risco, disse Paul Pun, em declarações a’O CLARIM.

M.C.