AUDIÊNCIA PÚBLICA SEMANAL DAS QUARTAS-FEIRAS

Chinês já se ouve na Praça de São Pedro

O resumo da audiência semanal do Papa, que tradicionalmente tem lugar às quartas-feiras, foi esta semana também traduzido em Chinês, o que acontecerá a partir de agora, por determinação da Santa Sé.

Para além do referido resumo, foram igualmente traduzidos para Chinês outros dois momentos importantes da audiência semanal da última quarta-feira: a leitura que assinalou o início da ordem de trabalhos e a saudação final do Papa aos peregrinos.

Perante milhares de pessoas que se deslocaram à Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco concedeu a palavra aos leitores, tendo estes – em diferentes línguas – lido uma passagem da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. De seguida, o Santo Padre dedicou a Catequese à «obra evangelizadora do Espírito Santo, ou seja, o seu papel na pregação da Igreja».

Neste âmbito, entre outros ensinamentos, Francisco afirmou: «No Novo Testamento, a palavra “Evangelho” tem dois significados principais. Pode indicar cada um dos quatro Evangelhos canónicos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e neste sentido por Evangelho entende-se a boa nova proclamada por Jesus durante a sua vida terrena. Depois da Páscoa, a palavra “Evangelho” adquire o novo significado de boa nova sobre Jesus, ou seja, o mistério pascal da morte e ressurreição do Senhor».

Após a Catequese, os diferentes leitores – a versão chinesa esteve a cargo de uma leitora – proferiram o resumo da mesma: “O Espírito Santo age na Igreja não só doando os seus carismas e santificando-a, mas também na obra da evangelização. Neste sentido, podemos considerar que o Espírito é o meio pelo qual o Evangelho anuncia, de modo especial, o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Com efeito, é este primeiro e fundamental anúncio – o kerygma – que ocupa o centro da actividade de evangelização da Igreja e que contém os princípios morais cristãos. Todavia, a aplicação desses preceitos depende da proclamação daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Desse modo, a catequese não deve abandonar jamais este primeiro anúncio. Essa não é uma tarefa fácil. Por isso, a Igreja é chamada a evangelizar com a unção do mesmo Espírito, isto é, não pregando a si mesma, mas clamando, na oração, a presença do Paráclito”.

A avaliar pelas imagens transmitidas pela rede católica de comunicação social EWTN, a que O CLARIM teve acesso, encontravam-se na Praça de São Pedro alguns peregrinos chineses, a quem o Papa saudou no final: «Dirijo as minhas sinceras saudações ao povo chinês aqui presente, bem como a todos os que a nós estão ligados através de vários Meios de Comunicação Social. Rezo por vós e pelas vossas famílias, para que tenhais alegria e paz. Que Deus vos abençoe!». Poucos segundos depois, ao ouvirem estas palavras na sua língua materna, os peregrinos chineses rejubilaram de alegria.

As audiências das quartas-feiras são presididas pelo Papa em Italiano, sendo os seus diferentes momentos traduzidos de imediato para Inglês, Francês, Alemão, Polaco, Espanhol, Português e Árabe. A estes idiomas junta-se agora o Chinês.

José Miguel Encarnação com EWTN