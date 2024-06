ASSOCIAÇÃO CATÓLICA CULTURAL LANÇA DOIS NOVOS LIVROS SOBRE PATRIMÓNIO E CALIGRAFIA

Igrejas de Macau pela lente de António Leong

A Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) promove, em Julho, uma exposição fotográfica sobre o património cultural do território de matriz católica, da autoria de António Leong. Juntamente com a mostra, vai ser lançado um livro do mesmo fotógrafo, dedicado às igrejas de Macau.

As duas iniciativas resultam de dois intensos anos de trabalho, podendo a exposição ser apreciada entre 12 e 28 de Julho, nas instalações da ACCM, na Rua Formosa.

«O António passou os dois últimos anos a fotografar e a preparar esta exposição e o livro que lhe está inerente», referiu Joni Cheng, directora executiva da Associação Católica Cultural de Macau, tendo acrescentado: «Este projecto é patrocinado pelo Fundo para o Desenvolvimento Cultural, estando patente ao público entre 12 e 28 de Julho. O António vai também orientar duas acções de formação sobre fotografia, nos dias 13 e 20 de Julho, respectivamente».

M.C.