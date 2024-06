PADRE JOSEPH THAM EM RETROSPECTIVA

Para o corrente mês de Junho, está previsto o lançamento de um livro sobre o percurso artístico do padre Joseph Tham. A obra tem por base a exposição de caligrafia “Arte para Deus”, que esteve patente ao público em Setembro de 2023. Trata-se da compilação dos trabalhos artísticos e das reflexões espirituais que deram corpo à exposição “Arte para Deus” – mostra que passou em retrospectiva o percurso artístico do padre Joseph Tham.

Bem recebida pela crítica, a exposição explorou temas centrais do pensamento chinês, como a harmonia entre o céu, a terra e a humanidade, sendo agora reavivada em formato de livro. O objectivo é dar a conhecer ao leitor a glória e os mistérios de Deus por meio das artes.

O lançamento do livro, publicado em Chinês e Inglês, deverá ser realizado no final do corrente mês, sem a presença do autor. O dia 24 de Junho, Festa de São João Baptista, é a possibilidade mais forte, mas a data carece ainda de confirmação.

M.C.