ASSOCIAÇÃO CATÓLICA CULTURAL ESTREIA VIDEOCLIP DE “STABAT MATER DOLOROSA”

Acordes da Paixão

O videoclip de “Stabat Mater Dolorosa”, obra de música sacra encomendada pela Associação Católica Cultural de Macau à compositora Viola Yuen, foi apresentado a 27 de Março, Quarta-feira Santa. Interpretado por Vivian Ng Wai Hang e Sam In Lao, o vídeo foi gravado no Seminário e na igreja de São José.

A Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) assinalou as celebrações do Mistério da Paixão, da Morte e da Ressurreição de Jesus Cristo, com a estreia do videoclip de “Stabat Mater Dolorosa”, composição de música sacra da autoria de Viola Yuen, que foi apresentada pela primeira vez no âmbito do recital “Uma Rosa Mística”, promovido pela ACCM a 28 de Maio de 2024.

Patrocinado pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo da RAEM, o vídeo foi lançado a 27 de Março, Quarta-feira Santa, no portal electrónico da ACCM (www.macaucca.org) e nas redes sociais da organização em plataformas como o YouTube ou o Facebook.

Filmado na igreja do Seminário de São José, a videografia do projecto esteve a cargo de Hong Heng Fai, o primeiro realizador de Macau nomeado para os prémios “Golden Horse”, os galardões que distinguem todos os anos as melhores obras cinematográficas em língua chinesa. O local das filmagens, recorda a Associação Católica Cultural de Macau, em comunicado, é um dos exemplos mais deslumbrantes do Património Mundial de Macau de raiz católica. O Seminário e a igreja de São José, argumenta a ACCM, é um dos exemplos mais refinados e magníficos do estilo arquitectónico barroco em todo o continente asiático e, ao mesmo tempo, é o espaço religioso de matriz católica que, no território, melhor se coaduna com a mensagem de “Stabat Mater Dolorosa”, composição que é considerada como um dos sete maiores hinos latinos de todos os tempos.

A obra, re-imaginada por Viola Yuen, tem por base a profecia de Simeão, de que uma espada traspassaria o coração da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria (Lucas 2, 35). O título latino da composição significa “Nossa Senhora das Dores estava de pé”. O hino é composto por vinte versos, cuja mensagem principal se centra no vínculo espiritual e emocional que une Maria e todos os cristãos perante a morte de Jesus Cristo na Cruz.

O videoclip agora estreado combina habilmente música sacra, artes visuais e crença religiosa, permitindo aos católicos – e não só – vivenciar as devastadoras emoções que Nossa Senhora das Dores sofreu aos pés da Cruz e que acaba por conduzir à contemplação plena da Paixão de Cristo.

Produzido pela ACCM, o videoclip foi interpretado por duas jovens artistas locais, a soprano Vivian Ng Wai Hang e por Sam In Lao, antiga organista da paróquia de São Lázaro.

Marco Carvalho