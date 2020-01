Alexómenos

PORQUE OS PAGÃOS DE HÁ MUITOS SÉCULOS ACABARAM POR SE CONVERTER

Para quem não tem alergia ao pó dos livros, folhear exemplares com mais de um século é uma provocação irresistível e os dias de hoje convidam a uma dessas leituras. Já explico porquê.

Celebrou-se a 11 de Dezembro a memória do Papa São Dâmaso, nascido em Roma de uma família originária da Galiza. Os pais chamavam-se António e Laurência. Este Papa santo nasceu e morreu no século IV, numa altura de profundas transformações. A Igreja passou de perseguida pelo Imperador a defendida por este, ao mesmo tempo que proliferaram heresias violentas em várias partes do Império. O clima de paz na cidade de Roma favoreceu a construção de templos cristãos, mas foi também a ocasião para alguns cristãos se aburguesarem. Simultaneamente, o mundo civilizado, que até então falava Grego, passou a falar Latim. Em pouco tempo, o mundo ficou completamente diferente.

O fim das perseguições imperiais permitiu que as intervenções enérgicas do Papa Dâmaso chegassem aos confins da terra conhecida, através das suas numerosas cartas. A mudança da língua vulgar do Grego para o Latim levou-o a fazer uma reforma litúrgica bastante radical, traduzindo umas orações do Grego para o Latim e escrevendo outras novas, que perduraram até aos nossos dias. Foi ele quem encarregou São Jerónimo de fazer uma boa tradução da Bíblia para Latim, aquela que ficou conhecida como a “Vulgata” e ainda hoje é uma referência pela sua qualidade.

A reacção de Dâmaso ao aburguesamento dos cristãos de Roma consistiu em lembrar-lhes a vida santa dos cristãos mais antigos, em particular dos que derramaram o sangue por fidelidade a Cristo. Dâmaso dedicou um grande esforço a cuidar os sepulcros dos mártires, conservou as actas que relatam o seu martírio e redigiu uma vasta colecção de “epigrammata”, pequenos poemas em memória de muitos deles.

Por tudo isto, a celebração de São Dâmaso é um bom dia para recordar o “Catacombs of Rome and their Testimony Relative to Primitive Christianity”, do historiador W. H. Withrow, editado em Londres há 131 anos. O livro descreve a iconografia dos primitivos cristãos e o respeito que eles tinham pelo corpo humano. Por isso, em vez de o queimarem depois da morte, sepultavam-no como objecto precioso, símbolo da ressurreição futura.

Mas a razão que me trouxe este livro à memória é o paralelismo entre a agressividade do ambiente daqueles tempos e a do mundo ocidental nos nossos dias.

Naquele tempo, a crucifixão era considerada a morte mais ignominiosa, a punição mais horrível e brutal. Para os pagãos, estava tudo dito acerca da indignidade de Jesus Cristo: foi crucificado. Como é possível Deus descer tão baixo? E que humilhação inconcebível, seguir um salvador que foi morto na cruz!

Escreve Withrow: “Uma mostra desta sensibilidade é uma caricatura blasfema da crucifixão encontrada nas paredes do palácio dos césares, datada aproximadamente do tempo do Imperador Septímio Severo. Representa uma personagem com cabeça de burro atada a uma cruz e outra figura a beijar-lhe a mão em gesto de adoração. Por baixo, um ‘graffito’ grosseiro diz: Ἀλεξόμενος σέβετε [sic] Θεὸν – ‘Alexómenos adora o seu Deus’. Provavelmente, este ‘graffito’ foi desenhado por algum legionário romano para troçar de um soldado cristão da casa de César”.

Withrow localiza esta placa no Museu do Collegio Romano dos jesuítas, chamado Museu Kircheriano, mas muitas peças deste museu foram dispersas por outros museus de Roma numa época de perseguição aos jesuítas e parece que esta placa foi uma das que foi levada.

Withrow cita também Tertuliano, um escritor do século II-III, que relata que era comum os pagãos pensarem que o Deus dos cristãos tinha cabeça de burro. O mesmo Tertuliano fala de outra caricatura pagã com orelhas de burro, casco num dos pés, carregando um livro e usando uma toga, na qual estava afixada a inscrição “O Deus dos cristãos, nascido de um burro”. Numa laje descoberta em Vigna Nussiner há uma representação de um burro com a inscrição satírica “Hic est Deus Hadriani” – “Eis o deus de Adriano”.

Pensando na abundância de caricaturas desrespeitosas para com Deus, pergunto-me se os pagãos de hoje não poderiam evoluir em relação aos pagãos seus antepassados. Pelo contrário, Chesterton desafiava-os a imitarem-nos até ao fim, porque os pagãos de há muitos séculos, que desenhavam caricaturas blasfemas, acabaram por se converter.

José Maria C.S. André

Professor no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa