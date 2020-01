TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (63)

Alguma vez se anunciou o nascimento de um ser humano?

Ninguém pode prever o nascimento de um homem. Nem mesmo o nascimento de homens como Buda, Sócrates ou Confúcio (todos estes nasceram por volta do século V antes de Cristo) foram previstos. Mas houve uma pessoa cujo nascimento foi pré-anunciado e esperado durante milhares de anos. O anúncio do Seu nascimento também refere a Sua mãe.

O livro do Génesis diz-nos que depois dos nossos primeiros pais terem pecado Deus apareceu com um plano de salvação. Na realidade, parece que Ele tem sempre um plano de apoio ou contingência para o caso de nós, humanos, estragarmos tudo.

Consternado com a rebelião e ingratidão de Adão e Eva, Ele anunciou o modo pelo qual poderíamos recuperar a felicidade que havíamos perdido. Recordemos a passagem 3:15 do Génesis em que Deus fala com o diabo: «Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela; porquanto, este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar». Aqui encontramos a primeira profecia do Salvador, mas também a profecia sobre “a mulher”, o inimigo do diabo (ver igualmente esta “mulher” nas Bodas de Caná, em João 2:4; no Calvário, João 19:26; e na Revelação 12:1, “vestida de sol”).

Deus preparou o homem para a vinda do Messias, estabelecendo alianças em diferentes estágios: com Noé, com Abraão, com Moisés, com David. O Salvador viria de pessoas com as quais Ele havia estabelecido alianças. Deus recorreu a profecias e figuras que indicavam a vinda do Messias. O Antigo Testamento está cheio destas profecias e figuras messiânicas.

“Os cristãos lêem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de Revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor (Marcos 12:29-31). Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método (1 Coríntios 5:6-8; 10:1-11). Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo: ‘Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet’ – ‘O Novo está oculto no Antigo, e o Antigo está patente no Novo’ (Santo Agostinho e outras fontes)”.

Há centenas de profecias que descrevem o Messias, a Sua vida e ensinamentos futuros. São Mateus citava muitos deles aos seus leitores, que eram judeus. Profetizava que o Messias seria um descendente de David (2 Samuel 7:12-16); nascido em Belém (Miquéias 5:2); de uma virgem (Isaías 7:14); precedido por um mensageiro, João Baptista (Isaías 40:3-5); traído por trinta moedas de prata (Zacarias 11:12-13); sofreria, seria perfurado (Isaías 52:13-53:12; Zacarias 12:10); e ressuscitaria (Salmo 16:8-11).

COMO SERIA O MESSIAS?– Há personagens e acontecimentos no Antigo Testamento que permitem vislumbrar como seria o Messias. São denominados “tipos”, “imagens” ou “figuras”. Qualquer pessoa ou acontecimento descrito no Antigo Testamento é assim denominado. Por exemplo, o maná entregue por Deus aos israelitas no deserto é um tipo (imagem ou figura) da Sagrada Eucaristia.

No Antigo Testamento estão descritas numerosas figuras de Cristo. Citamos alguns exemplos: Abel, embora inocente, foi morto pelo seu irmão, Caim; Melquisedeque, um sacerdote e rei que não tinha antepassados conhecidos e oferecia pão e vinho; Noé, que salvou o povo do dilúvio; Isác, o único filho de Abraão, o qual foi chamado a ser sacrificado; José (filho de Jacób), que foi vendido como escravo, mas salvou toda a família de morrer à fome; o Cordeiro Pascal, que foi ele sacrificado em vez das pessoas.

Estas são algumas das passagens pelas quais os católicos devem ler o Antigo Testamento. Nele encontrarão tesouros que os farão crescer em conhecimento e amor a Cristo, à Sua Igreja e à Eucaristia.

Pe. José Mario Mandía