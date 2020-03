A PROPÓSITO DE UMA FOTOGRAFIA PUBLICADA PEL’O CLARIM

Olá Padre José Mario Mandía

Escrevo-lhe a propósito de um artigo que saiu n’O Clarim há umas semanas atrás. Já lhe referi que leio com gosto os artigos de Vítor Teixeira sobre história da Igreja. Ora no artigo sobre CISMAS, REFORMAS E DIVISÕES NA IGREJA – CXXXVI, em que fala do puritanismo actual, aparece uma fotografia em que se pode identificar claramente a veste que usam os Arautos do Evangelho. Não sei quem escolheu a fotografia, mas parece-me uma escolha infeliz.

Os Arautos têm o seu estilo, aprovado pela Igreja, com o qual podemos estar ou não em sintonia, respeitando a variedade que existe na Igreja. Neste momento, atravessam um período delicado, mas que eu saiba têm mantido sempre a união ao Papa e à Santa Sé (pode ver o esclarecimento que foi publicado no 7Margens: https://setemargens.com/direito-de-resposta-arautos-aceitam-normativas-do-vaticano-e-acreditam-na-forca-do-dialogo/).

Portanto, creio que insinuar que correspondem ao “puritanismo” descrito no artigo sob o título de “Cismas, reformas e divisões” não será exacto.

Aqui fica o meu comentário só com o intuito de ajudar a servir melhor a Igreja.

Continuem com o vosso trabalho: é muito importante do ponto de vista da evangelização!

Espero que esteja bem, assim como todos por aí: tenho presente na minha oração a situação pela qual estão a passar por causa do coronavírus. Peço a Deus que tudo se restabeleça quanto antes.

Com amizade, um abraço

Pe. José Rafael Espírito Santo

N.d.R.: O Padre José Rafael Espírito Santo é o Vigário Regional do Opus Dei em Portugal