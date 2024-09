600 MIL PESSOAS DESLOCARAM-SE A TACI TOLU PARA CELEBRAÇÃO CENTRAL DA VISITA PAPAL

«Timor-Leste é bonito porque tem muitas crianças»

O Papa presidiu, na terça-feira, à Missa na esplanada de Taci Tolu, com a participação de seiscentas mil pessoas, que convidou a cuidar das crianças e a construir o futuro de um «país jovem». «Um povo que ensina os seus filhos a sorrir é um povo com futuro», referiu, numa saudação improvisada, no final da Eucaristia.

Francisco quis tomar a palavra, para dizer que «o melhor de Timor é o seu povo», tendo acrescentando: «Não deixo de pensar nas pessoas, à beira da estrada, com as crianças. São tantos os filhos que têm! E o melhor que este povo tem é o sorriso das suas crianças».

Francisco aludiu à presença de «crocodilos», para pedir, simbolicamente, «a atenção aos crocodilos que querem manter a cultura, a história» do País. «Desejo-lhes a paz, que continuem a ter muitos filhos. Que o sorriso deste povo sejam as suas crianças», desejou.

O Papa falou ainda dos mais velhos, «a memória desta terra», a quem agradeceu pela sua «caridade e fé». «Sigam em frente, com esperança», apelou.

Francisco celebrou, no mesmo local que acolheu a Missa presidida por São João Paulo II, a 12 de Outubro de 1989, ainda sob ocupação indonésia, sendo que em memória dessa visita o Governo timorense ergueu uma capela e uma estátua de seis metros de altura do Papa polaco.

«Dar espaço aos mais pequenos, acolhê-los, cuidar deles, e fazermo-nos pequenos diante de Deus e diante uns dos outros, são precisamente as atitudes que nos abrem à acção do Senhor», disse, na homilia da celebração. Situado a cerca de dez quilómetros de Díli, este é também o local onde foi decretada a independência de Timor-Leste, a 20 de Maio de 2002.

Francisco chegou directamente ao altar, onde assistiu a uma dança tradicional de boas-vindas, antes de cumprimentar várias pessoas que lhes foram apresentadas pelo Primeiro-Ministro, Xanana Gusmão.

A multidão acorreu ao local desde as primeiras horas da manhã, enfrentando o calor que se faz sentir – muitas pessoas seguravam um guarda-sol com as cores do Vaticano, o amarelo e o branco.

A homilia partiu do nascimento de Jesus, que na fragilidade de uma criança «traz consigo uma mensagem tão forte que toca até as almas mais endurecidas».

«Timor-Leste é bonito porque tem muitas crianças: sois um país jovem onde por todo o lado se sente a vida a pulsar, a desabrochar. E isso é um grande dom: a presença de tantos jovens e crianças renova constantemente a frescura, a energia, a alegria e o entusiasmo do vosso povo», disse o Papa.

In ECCLESIA