“24 HORAS PARA O SENHOR” NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO

Relação pessoal com Deus

A igreja da Sé Catedral vai estar de portas abertas na noite de 28 para 29 de Março, no âmbito da 12.ª edição das “24 Horas para o Senhor”. Instituído pelo Papa Francisco em 2013, logo que assumiu o Pontificado, o momento de oração e de reconciliação acontece geralmente no fim-de-semana que antecede o Quarto Domingo da Quaresma. Aos católicos oferece a oportunidade de se reconectarem com a Fé, com Deus e com a Igreja.

Durante as “24 Horas para o Senhor”, as igrejas que aderem à iniciativa ficam abertas todo o dia e toda a noite, para que os fiéis possam participar em momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e/ou receber o Sacramento da Confissão. Em Macau, as “24 Horas” voltam a estar centradas na Sé Catedral, mais concretamente na capela de Cristo Rei, onde o Santíssimo Sacramento vai estar ininterruptamente exposto, entre as 7 horas e 30 da manhã de sexta feira e as 8 horas e 45 de sábado.

Segundo Orlando Dias, dirigente do capítulo local do Movimento de Adoração Eucarística Perpétua, «depois da Missa [de dia 29] há veneração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e é dada por encerrada a iniciativa com a bênção do Santíssimo Sacramento».

Em Macau, as “24 Horas para o Senhor” realizaram-se pela primeira vez em 2018, contando desde a primeira hora com o apoio logístico e a coordenação do Movimento de Adoração Eucarística Perpétua. A diocese de Macau é quem assume a responsabilidade directa pela organização do evento, mas cabe ao movimento de renovação pastoral garantir que o Santíssimo Sacramento nunca fica sozinho durante as 24 horas em que está exposto.

«Preparamos, programamos e mobilizamos um certo número de fiéis para que possa haver devotos a acompanhar o Santíssimo em permanência. A nossa função é estabelecer um horário e procurar garantir que haja sempre pelo menos um ou dois fiéis em adoração ao Santíssimo Sacramento», disse Orlando Dias a’O CLARIM.

O principal objectivo? «Atrair mais pessoas para o período da madrugada, sendo que é o de maior silêncio e sossego. É a melhor altura para fomentar a relação pessoal que cada um estabelece com Deus, para a oração e para a conversão propriamente dita. Mas é difícil. Não temos tido muitas pessoas dispostas a tal durante a madrugada», reconheceu.

Convocada pelo Papa Francisco e promovida pelo Dicastério para a Evangelização, a 12.ª edição das “24 Horas para o Senhor” tem este ano como tema uma passagem do Livro dos Salmos, «Tu És a Minha Esperança». O evento, considera Orlando Dias, tem vindo a contribuir, ao longo dos últimos anos, para uma vivência mais profunda do Tempo da Quaresma: «É muito adequado, tendo em conta que o Tempo da Quaresma é propício à conversão e à penitência. É uma boa ocasião para que os fiéis se aproximem de Deus».

M.C.