SANTO É PATRONO DE VÁRIAS INSTITUIÇÕES CATÓLICAS EM MACAU

Católicos redescobrem São José

Milhões de católicos em todo o mundo celebraram, na passada quarta-feira, a Solenidade de São José, Esposo da Virgem Santa Maria, pai adoptivo de Jesus e Patrono Universal da Igreja. Em Macau, onde inúmeras instituições têm este santo como patrono, a efeméride não foi esquecida. O bispo D. Stephen Lee presidiu a Missa na igreja do Seminário de São José.

São José está entre os poucos santos que são celebrados em duas datas do Calendário Católico, a par de São João Baptista e de São Bento. A 19 de Março, os fiéis celebram a dimensão familiar e paternal de São José, o homem justo e piedoso que se tornou o guardião de Jesus e protector da Sagrada Família. Já a 1 de Maio, sob o título de São José Operário, a Igreja Católica comemora, por conta do seu ofício de carpinteiro, o protector de todos os trabalhadores.

A rara dignidade conferida pela Igreja ao “Esposo da Virgem Santíssima” ajuda – no entender do padre Luís Sequeira, SJ – a compreender a relevância de São José e o seu papel no plano da Salvação.

«O facto de lhe terem sido atribuídas duas Festas litúrgicas ajuda a perceber a importância de São José e o seu grande valor teológico, em termos de fé. Pessoalmente, acho muito interessante que a Igreja esteja a redescobrir São José. O Ano de São José, que foi celebrado há não muito tempo, talvez ninguém acreditasse que pudesse vir a ser celebrado há vinte ou há trinta anos», argumenta o antigo Superior da Companhia de Jesus em Macau. E explica: «O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estamos a assistir, talvez, a uma redescoberta desta dimensão paternal de São José em relação a Jesus e à figura de São José, que antigamente, porventura, não se tomava tanto a peito ou em consideração. Bem vistas as coisas, para estar junto a Nossa Senhora e ao Menino, era fundamental alguém de uma grande envergadura moral».

Pouco se sabe sobre a vida de São José antes do Nascimento de Jesus. Os Evangelhos de Mateus e Lucas identificam o pai adoptivo de Cristo como descente da linhagem de David e são várias as passagens do Novo Testamento em que José é caracterizado como um homem justo, humilde e trabalhador. O noivado com Maria tomou um rumo inesperado quando esta engravidou por obra do Espírito Santo. Num primeiro momento, José terá pensado em abandonar a Virgem Santíssima em segredo, para que não fosse exposta publicamente. Um anjo apareceu-lhe em sonhos, revelou a origem divina da gravidez e pediu que aceitasse a sua missão. José obedeceu, tomou Maria como esposa e assumiu o estatuto de guardião de Jesus. O exemplo do modesto carpinteiro de Nazaré, sustenta o padre Sequeira, é hoje mais relevante do que nunca, no âmbito de uma sociedade que se habituou a diluir e a banalizar a importância da família.

«Numa sociedade em que parece que está a faltar o sentido da paternidade, penso que esta valorização da devoção a São José a que temos vindo a assistir é de extrema relevância, no sentido em que o vemos a assumir as responsabilidades de um verdadeiro homem ao lado de Nossa Senhora e de um verdadeiro pai ao lado do Menino Jesus», defende o antigo director do Colégio Matteo Ricci. «Tendo em conta a crise civilizacional que estamos a viver, sobretudo em relação à família, acredito que se esteja a dar um salto, no sentido mais global, na perspectiva de se redescobrir e valorizar São José, que reaparece neste momento como um sinal de Deus, para que não se perca esta dimensão do Homem, do marido e do pai», acrescenta o missionário jesuíta.

CHINA: GRANDE DEVOTA DE SÃO JOSÉ

Em Macau, a devoção a São José é antiga e está enraizada no seio da comunidade católica chinesa, a exemplo do que sucede, de resto, do outro lado das Portas do Cerco. O humilde carpinteiro de Nazaré protege e acompanha Jesus nos seus anos formativos e é tido como o modelo de educador, característica que se reflecte de forma incontornável no sector da Educação.

Fundado pela Companhia de Jesus em 1728, para a formação do clero e de quadros civis para a sociedade, o Seminário de São José foi a primeira instituição a adoptar o “pai terreno” de Jesus como patrono, exemplo que foi posteriormente seguido pelo Colégio Diocesano de São José e, mais recentemente, pela Universidade de São José. O perfil deste santo, ainda que na faceta de padroeiro dos trabalhadores, foi também exaltado pela diocese de Macau, que consagrou a São José Operário a última Igreja construída no território, em 1999.

Mas São José é também o padroeiro da boa morte, aspecto muito valorizado pela cultura chinesa. Os católicos chineses são-lhe muito devotos, não apenas pela ligação que tem à Virgem Maria e a Jesus, mas também porque desde 1924 é o Padroeiro da China e das missões no continente chinês. «Na China, São José é visto como um defensor da fé, aquele que defende as famílias contra o mal e contra o demónio. É tido como aliado e protector. Para além de ser o Padroeiro da China é, obviamente, também o pai adoptivo de Jesus. Era muito próximo de Jesus e de Maria, o que é muito relevante para os católicos chineses. É um modelo do que deve ser a figura paterna. Diria que é a figura de quem a maior parte dos chineses se sente mais próxima, logo após Jesus e a Virgem Maria», refere ao nosso jornal o também sacerdote jesuíta Felipe Bacalso.

Em Macau – complementa o padre Sequeira – a devoção a São José reflecte-se ainda através de uma outra dimensão da vivência da fé: a grande devoção que as famílias locais nutrem pela Sagrada Família, tida como um exemplo de virtude, mesmo à luz das tradições chinesas. «A sensibilidade à Sagrada Família parece-me ser uma realidade. É claro que a figura de São José, neste âmbito, assume uma importância e uma profundidade subalterna, porque é em Jesus e em Maria que se centra a maior devoção. Diria, no entanto, que no segredo, no silêncio e na submissão de São José, há uma moderação e uma afirmação de uma masculinidade que é um exemplo de perfeição no homem e que leva à santidade do homem e da mulher», conclui o padre Sequeira.

Marco Carvalho