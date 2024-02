DURANTE ENCONTRO COM A FEDERAÇÃO NACIONAL ITÁLIA-CHINA

Papa Francisco enviou felicitações pelo Ano Novo Chinês

O Papa desejou, no passado dia 2 de Fevereiro, que o Ano Novo Chinês – assinala-se já este sábado – “seja fecundo e abundante em bens”.

Durante uma audiência à Federação Nacional Itália-China, em que esteve também representada a Academia de Artes Marciais Chinesas de Vercelli, o Santo Padre afirmou, na intervenção entretanto divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé: “Segundo a tradição do nobre povo chinês, as danças folclóricas inspiradas no Leão e no Dragão pretendem expressar o desejo de que o Ano Novo seja fecundo e abundante em bens”.

A partir da apresentação realizada pela Academia de Artes Marciais Chinesas de Vercelli, com acrobatas “especialistas em exercícios e performances ousadas, de ‘alto risco’”, Francisco desejou que todos saibam “sempre correr riscos no caminho do diálogo. (…) Que vos torneis acrobatas da paz e da fraternidade”.

O Papa encontrou-se com os membros da Federação Nacional Itália-China pelo 10.º aniversário da sua fundação e no contexto das comemorações do Ano Novo Chinês, que este ano calha a 10 de Fevereiro.

“[A Federação Nacional Itália-China] apoia várias iniciativas que visam promover o diálogo entre a Itália e a China, abordando os desafios da integração cultural, da educação e dos valores sociais a serem compartilhados”, destacou o Pontífice.

O Ano Novo Chinês, ou Ano Novo Lunar, é comemorado por milhões de pessoas, tanto no Extremo Oriente como em várias comunidades asiáticas espalhadas pelo mundo, incluindo Portugal, sobretudo por chineses, coreanos e vietnamitas.

