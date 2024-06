TORRE DE MACAU RECEBE ARRAIAL DE SÃO JOÃO

Festa de Santo António celebrada com Eucaristia e Procissão

Amanhã é dia de celebração na paróquia de Santo António, que assinala a Festa do seu padroeiro com Eucaristia e Procissão. A devoção ao taumaturgo português é também comemorada na Escola Portuguesa com um arraial popular. Uma semana depois, nos dias 22 e 23 de Junho, renasce o Arraial de São João, na Torre de Macau.

D. Stephen Lee preside amanhã, às 15:00 horas, à Missa com que a paróquia de Santo António irá celebrar a Festa do seu padroeiro. Logo após a Eucaristia, o bispo de Macau presidirá à Procissão em honra do taumaturgo de Lisboa. O desfile religioso, que todos os anos atrai a participação de um grande número de devotos locais ligados a diferentes comunidades católicas, vai percorrer novamente a Rua de São Paulo e levar a imagem de Santo António até ao Largo da Companhia de Jesus.

Secular, a Procissão ganhou, no ano passado, um novo fôlego, com a actualização dos estatutos da Irmandade de Santo António, entidade que dinamiza as celebrações em estreita colaboração com a paróquia dedicada ao santo. «Para as 15:00 horas está agendada Adoração ao Santíssimo, seguindo-se a Eucaristia e a Procissão. O cortejo religioso vai até ao Largo da Companhia de Jesus e regressa ao adro da igreja de Santo António. É uma tradição muito bonita e ainda bem que está a ser recuperada», disse Miguel de Senna Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Irmandade, em declarações a’O CLARIM. «A Procissão já existia, mas durante algum tempo foi perdendo alguma vitalidade. Agora que a Irmandade está refeita e recuperou as suas actividades, obviamente que vai procurar manter vivo este tipo de tradição. No ano passado, a Procissão foi organizada com alguma pompa, com a presença da Banda da Polícia e de muitos devotos e é importante que essa projecção se mantenha este ano e nos próximos anos», acrescentou o dirigente.

A longa história da devoção a Santo António em Macau faz desta uma marca da identidade de Macau que a Diocese parece apostada em preservar. A presença de D. Stephen Lee – confirmada a’O CLARIM pelo padre James Ryu, pároco da igreja de Santo António – é no entender de Miguel de Senna Fernandes um sinal claro de que o culto ao santo patrono das mulheres estéreis, dos pobres, dos viajantes, dos pedreiros e dos padeiros, continua a ser muito acarinhado em Macau. «A Diocese dá grande importância a esta efeméride. A presença do Senhor Bispo é algo que dá um grande enlevo às celebrações e uma envolvência completamente diferente», sublinhou Miguel de Senna Fernandes.

SANTO ANTÓNIO VAI À ESCOLA PORTUGUESA

As celebrações de Santo António em Macau são sinónimo de Eucaristia e Procissão, mas também de caldo verde, cor, música e alegria. No território, assim como no resto do mundo, as dimensões do sagrado e do profano andam muitas vezes de mãos dadas, como prova a organização este fim-de-semana, por parte da Casa de Portugal em Macau, do Arraial de Santo António. Promovida pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa muda de poiso, ainda que os objectivos – manter viva a tradição dos santos populares em Macau e proporcionar a residentes e visitantes a oportunidade para celebrar em família – se mantenham incólumes.

«Este ano, a Casa Garden estava com muitas actividades marcadas e a organização do Arraial não era propriamente viável, mas não quisemos deixar morrer a iniciativa. Pensámos numa alternativa e colocámos a possibilidade de fazer na Escola Portuguesa, que autorizou o certame», explicou Amélia António. «Se o tempo permitir, vamos fazer o Arraial na parte exterior da Escola. Para que tenha as características de arraial vai ter música um pouco diferente daquela que a nossa banda habitualmente toca. A banda vai tocar música popular, própria de arraial, que dê para as pessoas saltarem, dançarem e conviverem de uma forma descontraída. Temos alguns comes-e-bebes, jogos e outras actividades, a partir do fim da tarde até à noite. No Domingo, ainda que um pouco mais cedo, haverá comes-e-bebes e muitas coisas para os miúdos fazerem», disse a presidente da Casa de Portugal em Macau.

SÃO JOÃO

RESSUSCITADO

Para além da celebração de Santo António de Lisboa, está agendado para o fim-de-semana de 22 e 23 de Junho o Arraial de São João, após vários anos de interrupção. A iniciativa está a cargo da Associação dos Macaenses (ADM), que conta com o apoio de várias outras entidades e associações de matriz lusófona. Arredada que está a possibilidade do certame voltar a ser organizado no Bairro de São Lázaro, o Arraial realizar-se-á no espaço exterior da Torre de Macau.

A’O CLARIM, Miguel de Senna Fernandes explicou que o objectivo é celebrar com pompa a Festa do Padroeiro de Macau e dar um novo fôlego a uma iniciativa que é vista como essencial para compreender a mundividência macaense. «O objectivo é mesmo reabilitar o evento. É fundamental que isso possa acontecer. Naturalmente, vai haver algumas limitações, mas é algo para o qual já estamos preparados. Só espero que o tempo permita que organizemos o Arraial o melhor possível e que possamos ter festa, ainda que seja um recinto relativamente fechado», disse.

«O formato vai ser mais ou menos o mesmo. Vamos, pelo menos, tentar reproduzir – dentro do que nos for possível – aquilo que era o Arraial, quando era organizado no Bairro de São Lázaro. O nosso objectivo é dizer às pessoas e às próprias autoridades de Macau que o Arraial é uma actividade a ter em conta: que é algo que atrai gente, que gera animação, mas que também é cultura. Este ano, será uma espécie de amostra, para que nos próximos anos possamos fazer uma coisa maior. Temos de perceber se este espaço nos serve. Se servir, vamos ver se temos condições para organizar o Arraial durante mais alguns anos», concluiu.

Com características populares, o Arraial de São João vai voltar a contemplar uma pequena componente religiosa. A exemplo do que sucedia no Bairro de São Lázaro, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, vai abençoar o Arraial, inaugurando desta forma o evento.

Marco Carvalho