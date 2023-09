SEMINÁRIO DO ESPÍRITO SANTO DE HONG KONG VISITOU MACAU

Fé na diferença

O Seminário de São José acolheu seminaristas e formadores do Seminário do Espírito Santo de Hong Kong, no passado dia 20 de Agosto. Sete alunos da instituição de Ensino da região vizinha deslocaram-se a Macau acompanhados por D. Joseph Sing, OFM, bispo auxiliar de Hong Kong e reitor do Seminário do Espírito Santo, e pelos padres Joseph Shing e Benedict Ming.

Durante dois dias, a delegação visitou locais históricos e algumas igrejas, assim como a Academia de Música São Pio X, a Universidade de São José, o Seminário de São José e a igreja de São Lourenço.

Entre outros objectivos a visita ajudou a promover a colaboração e a unidade entre as dioceses de Macau e de Hong Kong, e seus respectivos Seminários, para além de fomentar a troca de experiências e ideias. Depois da experiência por todos vivida, os seminaristas sentiram a sua fé mais fortalecida, pois sempre que alargam as suas perspectivas estão a aprofundar a compreensão em relação ao ministério pastoral, fortalecendo deste modo o compromisso de servir a Igreja e as suas diferentes comunidades.

Cada diocese tem os seus desafios, pontos fortes e abordagens pastorais distintas. Embora tenham estado apenas dois dias em Macau, os seminaristas de Hong Kong tiveram a oportunidade de aprender com as experiências e percepções do clero e dos fiéis de Macau. Através de conversas informais tidas com padres, outros seminaristas e leigos da diocese de Macau, testemunharam em primeira mão as várias formas como a Igreja responde às necessidades dos seus membros.

Sempre que visitam outros Seminários, os potenciais candidatos ao Sacerdócio têm a oportunidade de iniciarem novos e duradoiros relacionamentos com seminaristas e padres de outras origens. Estas ligações acabam por se estender para além-fronteiras, criando uma rede de apoio e colaboração que pode perdurar durante todo o seu ministério. As experiências partilhadas, o encorajamento mútuo e a troca de ideias contribuem para a formação de sacerdotes completos e devidamente fundamentados sobre a universalidade da Igreja.

A viagem dos jovens de Hong Kong não foi apenas uma viagem geográfica; tratou-se também de uma peregrinação espiritual. Os seminaristas crescem a nível pessoal à medida que adoptam novas práticas espirituais, encontram locais sagrados e participam nas devoções das gentes. Por mais de uma ocasião, por exemplo, juntaram-se aos seminaristas de Macau durante as orações e missas diárias.

No último dia da visita, o bispo D. Stephen Lee, na qualidade de reitor do Seminário de São José, entregou lembranças aos seminaristas e formadores.

Os seminaristas do Seminário de São José deixaram ainda a garantia de rezar pelos colegas de Hong Kong, em prol da sua jornada de formação e de caminho rumo ao ministério sacerdotal, para que um dia possam servir a diocese de Hong Kong.

A Redacção