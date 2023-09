D. STEPHEN LEE PRESIDE À CELEBRAÇÃO NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

Diocese assinala novo ano lectivo com Eucaristia

A diocese de Macau assinala na próxima sexta-feira, 15 de Setembro, o arranque de mais um ano lectivo com a celebração de Missa na Sé Catedral. A cerimónia vai ser presidida por D. Stephen Lee e concelebrada pelos capelães das mais de duas dezenas de escolas e colégios católicos do território.

A’O CLARIM, o padre José Mario Mandía, capelão do Colégio de Santa Rosa de Lima, explicou que os concelebrantes são os sacerdotes incumbidos pela Diocese de prestar acompanhamento espiritual aos alunos, professores e funcionários dos estabelecimentos de Ensino cuja matriz educativa tem por base os preceitos do Evangelho. Cada uma das escolas católicas – explicou ainda o padre Mandía – estará representada por 35 estudantes católicos.

No território e um pouco por todo o mundo, o início de Setembro é sinónimo de regresso à rotina escolar para milhares de estudantes. Inicialmente prevista para 1 de Setembro, a abertura do novo ano lectivo foi, na generalidade dos estabelecimentos de Ensino da RAEM, adiada para a passada segunda-feira devido ao impacto da passagem do tufão Saola. No pólo 6 do Colégio Diocesano de São José (CDSJ), que divide as instalações com a Universidade de São José, no campus da Ilha Verde, o arranque do ano lectivo foi apadrinhado pela visita de Kong Chi Meng, director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude e de uma delegação governamental que se deslocou à escola com o propósito de encorajar alunos e professores durante a nova etapa que agora tem início.

Durante a cerimónia de abertura do novo ano lectivo, o director do CDSJ n.º 6, Samuel Kio Su-Iong, incentivou os alunos do estabelecimento a manterem o hábito de serem pontuais e afáveis com os outros, exortando-os ao mesmo tempo a cultivar uma boa atitude perante os desafios que vão enfrentar ao longo do ano. O responsável incitou ainda os estudantes a estabelecerem objectivos tangíveis e deixou palavras de alento aos alunos que não conseguiram alcançar os objectivos a que se propuseram durante o último ano.

Um dia antes de D. Stephen Lee presidir à Eucaristia Solene com que a Diocese vai assinalar o novo ano lectivo, é a vez da Universidade de São José (USJ) dar o pontapé de saída. Na próxima quinta-feira, 14 de Setembro, a Capela da Santa Cruz, também situada no campus da Ilha Verde, acolhe a “Missa de Abertura do Ano Lectivo 2023/2024”. Presidida por D. Stephen Lee, na qualidade de chanceler da USJ, a cerimónia está agendada para as 10:00 horas.

