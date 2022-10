SÃO JUDAS TADEU É HOJE CELEBRADO

O evangelista, não o traidor!

A Igreja em Macau junta-se hoje à Igreja universal para a celebração de São Judas Tadeu. Como habitualmente, há missa em Português na igreja da Sé Catedral, às 18:00 horas.

Judas Tadeu é o último da lista dos Doze Apóstolos de Jesus Cristo (Mateus 10, 3; Marcos 3, 18). Não se sabe quando ou como se tornou parte dos discípulos. Lucas chama-lhe “Judas de Tiago” (Actos 1, 13). João esclarece que era “Judas, não o Iscariotes” (João 14, 22). Distinção que se tornou necessária, pois Judas Iscariotes foi quem traiu Jesus. Mateus e Marcos chamam-lhe simplesmente “Tadeu”, enquanto no Evangelho de Lucas e nos Actos dos Apóstolos é “Judas de Tiago”. Às vezes é identificado com Judas, o irmão de Jesus. Em todos os casos, parece haver uma tendência para acompanhar o nome “Judas” com alguma especificação, talvez por causa da preocupação em diferenciá-lo de Judas Iscariotes. “Judas” é uma palavra hebraica que significa “louvor a Deus”. Tadeu significa: “corajoso para proclamar a sua fé”.

O apóstolo Judas Tadeu, “irmão de Tiago”, era provavelmente o irmão de Tiago, o Menor. É assim mencionado devido à notoriedade de Tiago na Igreja primitiva. Após a Última Ceia, quando Cristo prometeu que Ele se manifestaria aos que o ouviriam, Judas perguntou-Lhe porque é que Deus não se manifestou a todos. Cristo respondeu-lhe que Ele e o Pai visitariam todos os que os amavam. Após a Ascensão do Senhor e a vinda do Espírito Santo, nada mais se sabe de São Judas Tadeu.

São Judas Tadeu é um dos santos mais populares por causa dos muitos favores celestiais que os seus devotos obtêm, os que a ele rezam na fé, especialmente para causas difíceis. Santa Brígida dizia, nas suas Revelações, que Deus lhe recomendara a oração a São Judas Tadeu para obter certos favores.

Este santo tem sido frequentemente confundido com São Tadeu, da lenda de Abgar, referindo-se a sua morte, pacificamente, em Beirute de Edessa. Todavia, de acordo com a tradição ocidental, como aparece na liturgia romana, São Judas Tadeu encontrou-se na Mesopotâmia com o apóstolo Simão e que ambos pregaram vários anos na Pérsia, onde foram martirizados. Há um suposto relato do martírio dos dois apóstolos, um texto latino da segunda metade do Século VI, já muito depurado. A autoria é de um certo Obadiah, que se diz ter sido um discípulo de Simão e Judas e consagrado por eles o primeiro bispo da Babilónia. De acordo com a tradição antiga, São Simão foi morto serrado ao meio, enquanto a São Judas Tadeu foi-lhe cortada a cabeça com um machado, atributo do seu martírio na iconografia. Por esta razão, a Igreja do Ocidente celebra-os juntos, enquanto a Igreja do Oriente separa as suas respectivas festas. Há várias lendas sobre São Judas Tadeu, mas pouco fiáveis.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa