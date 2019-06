SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA SÃO TRADIÇÃO ANTIGA EM MACAU

Sé Catedral junta fiéis em oração entre hoje e amanhã

Hoje a Igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus. Em Macau, a devoção aos Corações de Jesus e Maria está muito presente na comunidade católica. Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, na igreja da Sé Catedral, depois das 17 horas, em língua portuguesa, os fiéis rezam em devoção ao Sagrado Coração de Jesus, seguindo-se a oração do terço, que termina antes da celebração eucarística das 18 horas.

Por sua vez, nos sábados a seguir à primeira sexta-feira de cada mês, no mesmo horário, os fiéis reúnem-se em oração ao Imaculado Coração de Maria. Esta prática de fé, por tradição, é realizada em Macau durante todo o ano, sendo apenas interrompida caso haja alguma celebração na Sé Catedral que impeça os fiéis em se unirem com este propósito. No entanto, não deixam de o fazer de forma particular.

Devoção ao Sagrado Coração de Jesus

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga – do coração do Senhor saiu sangue e água, símbolos da Eucaristia e do Baptismo (João 19:34). Os Padres da Igreja já falavam desta devoção, que ganhou um novo impulso após as visões de Santa Margarida Maria Alacoque (1647-1690). Jesus mostrou o Seu Coração humano e misericordioso à santa, como tábua de salvação para todos os pecadores que nele confiassem.

O culto litúrgico ao Sagrado Coração do Senhor, na sexta-feira seguinte ao Corpus Christi, teve início no século XVII com São João Eudes (falecido em 1680) e Santa Margarida Alacoque.

Em 1856, o Papa Pio IX instituiu oficialmente a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, propondo, segundo a recomendação dos santos, a consagração do mundo ao Seu Coração.

A piedade ligada ao Coração de Jesus está em união com a devoção ao Imaculado Coração de Maria.

Devoção ao Imaculado Coração de Maria

No sábado seguinte à sexta-feira da festa do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja celebra a festa do Imaculado Coração de Maria (amanhã, portanto).

A revelação da devoção reparadora ao Imaculado Coração começou na segunda aparição da Santíssima Virgem Maria, a 13 de Junho de 1917, em Fátima (Portugal), aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta. Nossa Senhora disse a Lúcia nessa aparição: “Jesus quer servir-Se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração”. Depois de ter dito que levaria em breve Jacinta e Francisco para o céu, confortou Lúcia: “Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. (…) À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados”.

A união inseparável da Mãe e do Filho apelam à devoção dos Seus Corações.

Miguel Augusto