VI EDIÇÃO DA FESTA DA FAMÍLIA DECORREU EM LISBOA

Pais, mães e filhos com a Igreja

No Parque Quinta das Conchas, em Lisboa (Portugal), ocorreu a 6ª edição da Festa da Família, no passado dia 16 de Junho, Domingo da Santíssima Trindade, com o tema “Família: Lugar de Encontro com Deus”.

O objectivo desta iniciativa promovida pela Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa é propiciar a toda a Diocese a oportunidade de viver a Liturgia como lugar de encontro com Deus e com os outros, sendo em cada família que esse encontro começa a acontecer, juntando gerações, sonhos e experiências compartilhadas entre si e o seu bispo, o cardeal patriarca D. Manuel Clemente.

Recordar o valor da família e sensibilizar a Igreja e todos os cidadãos da sua importância como célula fundamental da sociedade, é não só uma necessidade, como uma premência, na medida em que alguns conceitos começam a apresentar-se um pouco distorcidos ou descontextualizados.

Foram muitos os movimentos e associações que trabalharam neste evento. De acordo com os seus carismas todos se uniram num projecto comum, sabendo que a união faz a força e, ainda que cada caminhante siga seu caminho, ali todos iam dar a Roma.

Num alargado leque de actividades houve tempo para orar, conviver, partilhar amizades, fazer um piquenique, tudo com muita animação, música, alegria, harmonia e paz, naquela Paz que só Deus pode dar e da qual a família necessita “como de pão para a boca”. Igreja viva, em união e missão, essa força que só em comunhão permite ir e anunciar a Boa Nova a todos os povos.

Entre a bênção dos casais que celebraram jubileus matrimoniais, a Eucaristia, as palavras de D. Manuel Clemente e as várias actividades de diversão e sensibilização, fica a saudosa e premente vontade de querer mais, fazer melhor, pois o homem foi criado para servir e para amar.

SUSANA MEXIA

Professora