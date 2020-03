IGREJA CATÓLICA RENOVOU A CONSAGRAÇÃO DE PORTUGAL E ESPANHA AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

A basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima acolheu na quarta-feira a celebração do dia da Solenidade da Anunciação do Senhor, na qual a Igreja Católica em Portugal renovou a consagração do País ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria.

A oração de consagração foi proferida pelo cardeal D. António Marto no final do Rosário, tendo os dois momentos sido transmitidos em directo por televisões, rádios e nas plataformas digitais de inspiração cristã.

Segundo um comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa(CEP), todas as dioceses estiveram unidas na oração do Rosário pelas intenções de todo o mundo e em particular de Portugal.

A mesma nota acrescenta que a seguir à oração, o cardeal D. António Marto renovou a consagração de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria.

À celebração juntou-se também a Conferência Episcopal Espanhola, sendo que pela primeira vez os dois países foram consagrados em simultâneo, e em conjunto, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria.

Na igreja da Sé Catedral de Macau, em letras douradas afixadas numa das paredes, por detrás da imagem de Nossa Senhora de Fátima, está inscrita a frase: “Rainha Do Mundo, Mãe De Portugal, Amparai Macau”.

In Santuário de Fátima – Texto editado