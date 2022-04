PRÉMIO DEIGNAN DE EMPREENDEDORISMO RESPONSÁVEL É HOJE APRESENTADO

Instituto Ricci distingue boas práticas empresariais

Chama-se Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável e vai distinguir Pequenas e Médias Empresas de Macau e Hong Kong que se tenham destacado por boas práticas empresarias. Criado pelo Instituto Ricci e pela Fundação Woofoo, o galardão deverá ser atribuído pela primeira vez a 25 de Março do próximo ano.

O Instituto Ricci de Macau vai distinguir, já a partir do próximo ano, Pequenas e Médias Empresas (PME) de Macau e Hong Kong que se tenham notabilizado por boas práticas ambientais, sociais ou de gestão e governança.

Oficialmente anunciado esta sexta-feira, o Prémio Deignan pretende sinalizar empresas e projectos de empreendedorismo que consigam aliar o sucesso negocial a práticas de responsabilidade social corporativa e a uma cultura de conformidade com as políticas e os regulamentos públicos. Conceitos como “compliance”, governança corporativa e ética empresarial são aspectos-chave na definição da empresa a ser premiada. «O prémio pressupõe, obviamente, que os candidatos deverão ser diligentes e agir em conformidade com as políticas públicas», salienta o padre Stephan Rothlin. «No entanto, o factor-chave em termos de sucesso passa por demonstrar que uma pequena ou média empresa fez progressos significativos numa das áreas de Empreendedorismo Responsável. Não é necessário que as empresas se excedam em todos os domínios da Responsabilidade Social Corporativa. No entanto, um ponto-chave é a capacidade de demonstrar que a ética e a lei são elevadas ao estatuto de factores-chave nas práticas negociais e são implementadas a todos os níveis na empresa», acrescenta o director do Instituto Ricci de Macau.

Instituído pelo “think tank” jesuíta em parceria com a Fundação Woofoo de Hong Kong, o galardão conta com o alto patrocínio do bispo da ex-colónia britânica, D. Stephen Chow, e homenageia o padre Alfred Deignan SJ. Falecido em 2018, o sacerdote da Companhia de Jesus educou sucessivas gerações de estudantes de Hong Kong, com um foco particular em valores como integridade, honestidade, perdão e dignidade humana. «Sempre senti que a mais forte inspiração para um comportamento ético nos chega de líderes que transformam palavras em acções e se mantêm fiéis aos seus valores», sustenta o padre Stephan Rothlin. «Tive a oportunidade de trabalhar com o padre Alfred Deignan ao longo de muitos anos em diferentes projectos de ética empresarial e sempre senti que o exemplo deste educador profundamente compassivo, com uma enorme paixão por partilhar os valores-chave de integridade, compaixão e honestidade deixaram uma marca decisiva em vários círculos da sociedade» refere ainda o sacerdote, ele que é também investigador na Faculdade de Gestão e Direito da Universidade de São José.

O Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável visa, fundamentalmente, encorajar práticas empresariais norteadas pelos princípios de justiça, solidariedade e complementaridade, e impulsionar a adopção de modelos de negócio sustentáveis. A definição dos critérios de selecção dos candidatos está a cargo de uma Comissão Permanente constituída por especialistas de vários quadrantes de um e do outro lado do Delta do Rio das Pérolas. A selecção das seis empresas finalistas – três de Macau e outras tantas de Hong Kong – é da responsabilidade de dois painéis de jurados, um por cada Região Administrativa Especial. Em Macau, o painel deverá incluir personalidades como o empresário António Trindade, o advogado Rui Cunha ou o secretário-geral da Cáritas, Paul Pun.

M.C.