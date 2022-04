SEGUNDA PALESTRA DO CICLO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DEUS

USJ discute dimensão histórica de Jesus Cristo

A Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José volta a discutir, na próxima terça-feira, a existência de Deus à luz de fundamentos de natureza científica, desta feita através da análise da dimensão histórica do percurso de Jesus Cristo.

A vasta generalidade dos historiadores e dos especialistas do Período Clássico reconhece que Jesus foi uma figura histórica influente, mas o consenso não é tão amplo no que diz respeito à interpretação de vários dos acontecimentos referidos nos Evangelhos.

A questão está no cerne da palestra “Os factos sob o destino de Jesus com os quais todos os historiadores concordam”, que terá lugar no Auditório D. Bosco, no campus da Ilha Verde da Universidade de São José.

A iniciativa tem como orador Michael Licona, professor associado de Teologia na Universidade Baptista de Houston. Autor de inúmeras obras e membro da Sociedade de Estudos do Novo Testamento, Michael Licona vai apresentar “factos sobre o destino de Jesus para os quais existem dados tão fortes que um consenso heterogéneo de académicos os interpreta como factos”, adianta a USJ na apresentação da palestra.

Ciente de que a objectividade no estudo de Jesus é extremamente rara, o académico vai proceder à interpretação dos factos e procurar perceber para onde poderão apontar.

Esta palestra é o ponto de partida para uma semana fértil em actividades para a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José. No sábado, 30 de Abril, o Seminário de São José abre as portas à população, entre as 11:00 horas e as duas da tarde, para a edição de 2022 do Dia Aberto da instituição liderada pelo padre Franz Gassner. A iniciativa abrange uma visita guiada às instalações, uma breve palestra sobre os fundamentos e a utilidade da Filosofia, e sessões de perguntas e respostas sobre os programas académicos oferecidos pela Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia. Os visitantes vão ainda poder visitar uma exposição sobre a história do Seminário de São José e da Diocese de Macau.

M.C.