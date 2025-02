PERSEGUIÇÕES AOS PRIMEIROS CRISTÃOS FOI TEMA CENTRAL DE INICIATIVA ORGANIZADA PELO CENTRO MARIA

Paróquia de São Lourenço quer atrair mais jovens

A paróquia de São Lourenço quer atrair mais jovens à vida cristã e encarregou o Centro Maria de promover actividades religiosas que fujam aos pergaminhos tradicionais. O objectivo é acolher todos quantos estão afastados de Cristo ou não O conhecem.

Com sede na paróquia de São Lourenço, o Centro Maria respondeu ao desafio de organizar uma sessão de jogos de tabuleiro, tendo os participantes se colocado na pele dos primeiros cristãos e tomado consciência das perseguições a que foram sujeitos.

A iniciativa, que decorreu no último fim-de-semana do Ano do Dragão, serviu também para dar a conhecer a vida e o exemplo de fé de São Lourenço. O padroeiro da Paróquia é um dos mártires mais venerados da Igreja Católica. «Fomos convidados pelo pároco da igreja de São Lourenço, o padre Cyril Law, a organizar actividades religiosas que pudessem atrair mais pessoas à Igreja, em particular mais jovens. Propusemos um jogo que é uma combinação de jogo de tabuleiro e de interpretação de papéis em tempo real, de modo a exponenciar a atractividade da iniciativa. A sessão foi a primeira de uma série que vamos desenvolver, para que os jovens possam aprender mais sobre a História da Igreja Católica, sobre a vida dos santos e a forma como a Igreja se relaciona com a sociedade», explicou fonte do Centro Maria, em declarações a’O CLARIM.

A mesma fonte acrescentou que «São Lourenço foi uma das figuras mais importantes da Igreja dos primeiros tempos, sendo a conversão de Roma, em grande medida, atribuída a São Lourenço, o qual foi martirizado de forma atroz. A morte de São Lourenço tem um significado muito profundo para quem acredita em Deus e essa foi a razão pela qual decidimos começar esta iniciativa com o seu exemplo».

A escolha de um jogo que convida à interpretação de papéis em tempo real (“live action role playing-game”, na expressão em língua inglesa) não foi feita ao acaso. Os jogos interactivos com temática cristã – referiu o Centro Maria – são uma poderosa ferramenta para envolver os jovens e pessoas de todas as idades em discussões sobre fé e moralidade. «É atribuída uma personagem específica, no âmbito de um contexto básico, a cada um dos participantes, que depois terá de tomar diferentes decisões, de acordo com as características do seu personagem ao longo do jogo. Trata-se, por isso, de um desafio interactivo sem respostas fixas e cujas consequências dependem das decisões dos participantes. Esta característica abre margem de manobra para a reflexão e o debate entre os jovens».

Depois de terminada a sessão, o Centro Maria conduziu os intervenientes por uma visita guiada pela igreja de São Lourenço. O périplo serviu para que os participantes ficassem a conhecer melhor a história da Paróquia, bem como a doutrina, a liturgia e alguns dos rituais da Igreja Católica.

M.C.