Nova Missa Dominical, em Tagalo, na Catedral

A paróquia da Sé adicionou uma missa à lista de eucaristias dominicais celebradas na igreja da Sé Catedral, estando o novo horário em vigor desde o início do mês.

Até ao final de Agosto eram celebradas quatro missas, ao Domingo, na Sé Catedral, tendo a paróquia da Sé acrescentado agora mais uma missa em Tagalo, a qual é celebrada às 12 horas e 30 minutos, após a Missa Dominical em Português (11:00 horas).

Actualmente, no que respeita à paróquia da Sé, é celebrada missa antecipada (ou vespertina), todos os sábados, às 17 horas e 30, em Português, na igreja de São Domingos. Já na Sé Catedral, desde o início de Setembro, passaram a ser celebradas quatro missas ao Domingo: às 7 horas e 45 (em Cantonense), 9 horas e 15 (Cantonense), 11:00 horas (Português), 12 horas e 30 (Tagalo) e 18:00 horas (Inglês).

No final da Missa do passado Domingo, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, lembrou ao concluir: «Desde o início do mês, temos mais uma opção de missa na Sé Catedral: todos os Domingos, ao meio-dia e meia, temos mais uma missa em Tagalo», disse o sacerdote, acrescentando: «Se alguém quiser participar, que se sinta sempre convidado e bem-vindo. Aqueles que costumam ficar a rezar na igreja depois da Missa [das 11:00 horas], pois que se sintam à vontade para ficarem a rezar na igreja».

Na ocasião, foi anunciado o final do Setenário em Honra de Nossa Senhora das Dores, cujas orações de devoção tiveram início às 15 horas e 45 desse mesmo dia. De seguida, houve Procissão e Missa.

A terminar o período reservado aos comunicados dirigidos à Assembleia de Fiéis, o comentador revelou que a paróquia da Sé «oferece uma oficina de artes para ensinar a fazer Terços, no dia 28 de Setembro. O “workshop” terá lugar no Cartório da Sé, pelas 10:00 horas».

J.M.E.