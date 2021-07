Pré-catequese para os 4 e 5 anos de idade

A paróquia da Sé Catedral vai iniciar, já em Setembro deste ano, as aulas de pré-catequese, pensadas para crianças com quatro e cinco anos de idade. O anúncio foi feito pelo padre Daniel Ribeiro, no final da missa do último Domingo.

Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, as aulas de catequese «deverão, muito provavelmente, recomeçar na segunda quinzena de Setembro».

O passado dia 27 de Junho marcou o fim das aulas de catequese do biénio 2020-2021, tendo o grupo de catequistas da catequese em Português organizado um convívio para pais e filhos, nas instalações do Colégio São José, junto ao Paço Episcopal.

Na mesma ocasião, o padre Daniel Ribeiro informou os fiéis que no dia 29 de Junho iria ser celebrada a Solenidade de São Pedro e São Paulo, assim como no próximo dia 3 de Julho será celebrada a Festa de São Tomé (ver página 4 desta edição), ambas também na igreja de São Domingos.

A liturgia do último Domingo (13.º do Ano B) foi dedicado à vitória de Cristo sobre a morte, ilustrada pela ressurreição da filha de Jairo (EVANGELHO: Mc., 5, 21-43). Na narrativa, é dito que Jesus quer as pessoas livres e vivas – Deus criou-nos para a vida e não para a morte.

J.M.E.