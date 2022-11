PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL LANÇA BOLETIM PAROQUIAL E NOVOS RECURSOS DIGITAIS

Chegar ao coração dos fiéis

Os fiéis pediram, a Paróquia responde. A pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral lançou, na terça-feira, uma série de novos recursos digitais e anunciou a publicação do Boletim Paroquial com periodicidade mensal. O propósito, explica o padre Daniel Ribeiro, SCJ, a’O CLARIM, é responder às preocupações manifestadas pelos católicos locais durante a Fase Diocesana do Sínodo dos Bispos.

Uma nova página na rede social Facebook, um novo canal no YouTube, um grupo de partilha de mensagens na aplicação WhatsApp e um boletim paroquial com periodicidade mensal. Estes são os novos recursos informativos com que a pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral tenciona construir uma relação de maior proximidade com os católicos que rezam e se expressam no idioma, por exemplo, de São João de Deus e de São João de Brito.

Anunciada na terça-feira, com o lançamento da página de Facebook “Sé Catedral de Macau – CLP” e de um canal homónimo no YouTube, a nova estratégia de comunicação visa dar resposta a algumas preocupações elencadas pelos católicos falantes de Português durante o processo de auscultação conduzido ao longo do último ano, ao abrigo da Fase Diocesana do Sínodo sobre a Sinodalidade. «Porquê esta aposta no lançamento destes novos canais digitais? Nas conclusões diocesanas do Sínodo dos Bispos, relativas à fase local, uma das preocupações que foram citadas foi a necessidade de se melhorar a comunicação entre a igreja e os paroquianos», recorda o padre Daniel, acrescentado que «o objectivo principal é alcançar uma maior proximidade com as pessoas e que as actividades e tudo aquilo que vai ser realizado na igreja [da Sé Catedral]seja conhecido pelo maior número possível de pessoas».

Para além dos recursos digitais, com alcance e impacto imediato, a comunidade católica de língua portuguesa que procura conforto e acompanhamento espiritual na Catedral da Natividade de Nossa Senhora vai poder contar, uma vez por mês, com uma plataforma mais tradicional de comunicação. «O Boletim Paroquial tem dois objectivos primordiais. O primeiro deles é informar os paroquianos sobre as actividades que aconteceram ao longo do último mês, e a segunda é apresentar aquilo que vai acontecer no mês seguinte. É uma folha. É algo muito breve. Não tem o objectivo de se se afirmar como um jornal», salienta o padre Daniel. «É algo muito breve, que tem por objectivo informar sobre o que já aconteceu e comunicar aquilo que vai acontecer. Não é muito diferente em termos de objectivos daquilo que é o trabalho que temos vindo a fazer com o Facebook e com o YouTube, mas é algo impresso. Há muitas pessoas que desejavam algo deste género e o Boletim vai sair sempre no início de cada mês», adianta o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Os novos recursos informativos agora apresentados são da responsabilidade da pastoral de comunicação da comunidade portuguesa, um grupo de paroquianos da Sé Catedral que trabalha no projecto a título voluntário.

Marco Carvalho