CICLO DE REFLEXÃO NO CENTRO CULTURAL NEWMAN

Morte e mortalidade sem tabus

O Centro Cultural Newman vai abordar e discutir, durante todo o mês de Novembro, o tópico da “mortalidade”. Depois da Igreja Católica ter dedicado terça e quarta-feira à Solenidade de Todos os Santos e ao Dia de Finados, a instituição, com sede na Calçada da Vitória, quer contribuir para que a morte deixe de ser vista como um assunto tabu.

Durante o mês de Novembro, a Igreja considera de modo especial as verdades da fé relacionadas com a morte e a vida eterna, sendo que o tema não deixou indiferentes os responsáveis pelo Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. A organização promove durante todo este mês um ciclo de iniciativas destinadas a debater e desmistificar o conceito de mortalidade. “Como Novembro é o mês dedicado às almas do Purgatório, decidimos organizar o ciclo visual e artístico ‘Amanhecer-Pôr do Sol’. O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman quer aproveitar esta oportunidade para explorar o tópico da ‘mortalidade’, através de filmes, livros ilustrados, acções de formação, seminários, ou mesmo de actividades de jardinagem”, adianta a organização cultural de matriz católica em resposta escrita a’O CLARIM. “A morte não é um assunto tabu. Queremos que as pessoas que se juntem a nós possam aprender sobre as emoções e o significado que a morte encerra”, acrescenta fonte do Centro Cultural Newman.

As instalações do Centro, na Calçada da Vitória, acolhem amanhã, sábado, entre as 14 e as 16:00 horas, um primeiro seminário focado numa abordagem filosófica e espiritual à ideia da morte. Já nos segundo e terceiro Domingos do mês, o Centro Cultural Newman acolhe outras iniciativas relacionadas com a mesma temática. O ciclo artístico “Amanhecer-Pôr do Sol” termina a 26 de Novembro, com a realização de um “workshop” que vai procurar ensinar a lidar com os sentimentos de ansiedade e de angústia associados à morte.

Mas há mais: Entre os dias 18 e 20, as instalações do Centro acolhem a performance teatral “Trabalho Emocional”, da responsabilidade da Associação Wind Box. “Não estamos propriamente a organizar uma peça de teatro, mas a arrendar as nossas instalações à Associação Wind Box. O mesmo aconteceu com as actividades do Caminho Marítimo da Seda: Fórum Cultural Internacional, que o Centro também recebeu. Mas são várias as actividades que o Centro Cultural Newman tem em carteira”, salienta a mesma fonte. Entre elas está a organização, a 13 de Novembro, de um “workshop” sobre literatura infantil. Através de livros ilustrados e de jogos, a iniciativa tenciona fazer com os mais novos pensem e se pronunciem sobre o tópico da vida, ao mesmo tempo que os encoraja a valorizar a experiência e as preocupações dos outros.

Marco Carvalho