IRMÃS TRAPISTAS ABRIRAM AS PORTAS A’O CLARIM EM INGLÊS

Pedidos de oração são satisfeitos na Penha

As Irmãs da Ordem Cisterciense da Estrita Observância (Trapistas), presentes em Macau desde 2009, estiveram em foco na última edição d’O CLARIM em Inglês, publicada no passado dia 28 de Outubro (https://www.oclarim.com.mo/en/2022/10/28/the-trappistines-powerhouse-of-prayer-lungs-of-the-church/).

Ao nosso jornal, as Irmãs voltaram a abrir as portas da Ermida da Penha, dando a conhecer as suas tarefas do dia-a-dia, como por exemplo a confecção de biscoitos, hoje já conhecidos e apreciados por uma franja da população de Macau.

Na conversa mantida com O CLARIM, a superiora, Irmã Caterina, realçou o ponto alto da actividade da Ordem religiosa a que pertence: a satisfação de todos os pedidos de oração que vão chegando à Ermida da Penha, em prol do bem dos requerentes e do mundo em geral.

Segundo o Directório Católico de Macau, “a comunidade [da Ordem Cisterciense da Estrita Observância] de Macau faz parte da família cisterciense maior, cuja origem remonta a 1098. (…) A vida dos membros é dedicada à busca da união com Deus, através de Jesus Cristo”. Em Macau, “nove irmãs trabalham e oram pelo povo de Deus e pela humanidade inteira”.

A Redacção