PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL CELEBRA DUAS MISSAS, EM PORTUGUÊS, ESTE DOMINGO

Todos os Santos é dia de festa

Este Domingo, 1 de Novembro, a Igreja Católica celebra a Festa de Todos os Santos. Para o efeito, a paróquia da Sé Catedral celebra duas missas, à mesma hora, uma na igreja de São Domingos e outra nas instalações do Colégio São Paulo, situadas nas traseiras do Paço Episcopal. Ambas têm início às 11:00 horas da manhã.

As duas missas estão abertas aos fiéis em geral, sendo que a missa no Colégio São Paulo foi pensada sobretudo para os alunos da catequese, que irão vestidos com as vestes do seu santo preferido.

No final da Eucarística, em Português, do passado Domingo, na Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro recordou que a partir de amanhã (sábado, 31 de Outubro), as missas da Sé Catedral passam a ser celebradas na igreja de São Domingos, até que estejam concluídas as já anunciadas obras na Sé Catedral. O horário das missas mantém-se, à excepção da missa antecipada de sábado, que passa a ter lugar às 17:30 horas.

Na mesma ocasião, o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa revelou que nas colectas de todas as missas celebradas em Macau, a 18 de Outubro (Dia das Missões), foram recolhidas quarenta mil e 600 patacas, que serão enviadas para a Santa Sé, com o objectivo de financiar as missões da Igreja espalhadas pelo mundo que enfrentam mais necessidades.

J.M.E.