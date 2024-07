PALAVRAS DO PADRE DANIEL RIBEIRO, SCJ, NO FINAL DA ÚLTIMA MISSA DOMINICAL EM PORTUGUÊS NA SÉ CATEDRAL, ANTES DO INÍCIO DAS FÉRIAS ESCOLARES DE VERÃO

«Comunidade está viva, perseverante e cresce na fé»

O padre Daniel Ribeiro, SCJ, afirmou no passado Domingo, na Missa em Português da Sé Catedral, que a «comunidade [de língua portuguesa] está viva, mantendo-se perseverante e crescendo cada vez mais na fé».

No final da Eucaristia, durante o período reservado aos comunicados dirigidos à Assembleia de Fiéis, o padre Daniel deu vários exemplos de dedicação da referida comunidade à paróquia da Sé Catedral – e também à paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na ilha da Taipa –, tendo revelado sentir «uma grande alegria» pela dinâmica implementada pelos fiéis nos últimos anos.

MISSÃO A CABO VERDE – Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, no último fim-de-semana foi realizada uma colecta com o objectivo de financiar a Missão de Jovens de Macau a Cabo Verde, liderada por estes dias pelo padre Eduardo Emilio Agüero. SCJ.

«Nos últimos sábado e Domingo, realizámos um donativo que foi entregue à organização da missão juvenil a Cabo Verde, em África. O valor arrecadado foi de aproximadamente 41 mil e 500 patacas», revelou o padre Daniel, acrescentando: «Recebemos também algumas doações para a construção de uma igreja em Cabo Verde. O valor destas doações não está contabilizado no valor destinado à missão juvenil, uma vez que se trata de um outro projecto».

A 27 de Julho, o padre Eduardo saiu de Macau juntamente com seis jovens, aos quais se juntaram outros quatro em Lisboa. «Mais uma vez, muito obrigado! Rezemos pelos nossos jovens e pela missão que abraçaram», disse o padre Daniel.

ACTIVIDADES DE VERÃO – Também no que respeita à pastoral juvenil, o sacerdote lembrou que «os meses de Julho e Agosto são geralmente meses de férias», pelo que «a comunidade de língua portuguesa está a preparar algumas actividades para as crianças», nas áreas da Arte e da Reciclagem: «Todos os sábados, no período da tarde, entre as 14 horas e 30 às 16:00 horas, teremos connosco uma professora que ensinará as crianças nos campos das artes e da reciclagem. As inscrições podem ser feitas no Cartório da Sé. O valor da inscrição é de duzentas patacas e servirá para adquirirmos o material necessário. Aos pais e avós peço que incentivem as crianças a realizaram actividades saudáveis no período das férias».

BOLETIM PAROQUIAL – A terminar, o padre Daniel anunciou que está já disponível o Boletim Paroquial da Sé Catedral em Português, tendo revelado algumas curiosidades relacionadas com a produção do número de Julho. «Como de costume, no primeiro Domingo de cada mês, disponibilizamos o nosso Boletim Paroquial – trata-se de uma folha, escrita frente e verso, com os comunicados principais do último mês e do mês corrente. A novidade do Boletim deste mês é a publicação de um poema, da autoria de uma criança da Catequese, com aproximadamente dez anos de idade. Também o “design”, a organização gráfica do Boletim, foi concebido por uma criança da Catequese, com perto de doze anos de idade. Mais uma vez, o conteúdo foi escrito pelo Padre e por outros adultos, mas quem organizou, inseriu no computador, escolheu as cores, etc., foi esta criança. Aqueles que desejarem, no final da Missa, na entrada da igreja, podem recolher uma cópia do Boletim, para lerem em casa e ficarem informados sobre as nossas actividades».

J.M.E.