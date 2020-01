Numa universidade católica os valores fazem a diferença

PADRE PETER STILWELL ENCERROU CICLO DE CONFERÊNCIAS SOBRE A MAXIMUM ILLUD

Perante um auditório cheio, o reitor da Universidade de São José defendeu que a maior diferença entre as universidades de matriz católica e as demais instituições de ensino terciário não está nos programas académicos que umas e outras oferecem, mas sobretudo nos valores que transmitem. «Procuramos educar os nossos alunos no sentido mais amplo da palavra, ao transmitir-lhes valores com uma dimensão ética que, acreditamos, podem fazer a diferença no momento em que eles forem chamados a tomar decisões», assumiu o Padre Peter Stilwell. «Com a preparação académica que procuramos providenciar-lhes, estamos confiantes que estão capacitados para tomar as decisões mais acertadas e acreditamos que é isso que farão», rematou o responsável pela universidade católica do território.

Durante uma intervenção que se prolongou por pouco mais de uma hora, o sacerdote lembrou que o papel das universidades não é de todo abordado na estratégia de evangelização delineada em 1919 pelo Papa Bento XV na carta apostólica Maximum Illud. O antigo director da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa sublinhou, no entanto, que as universidades de matriz católica têm, nos dias que correm, um papel incontornável na difícil tarefa de propor a Igreja Católica ao mundo e de evangelizar sem proselitizar. «Devemos ser cautelosos na forma como usamos a expressão “universidade católica”. Não basta ter uma capela no nosso campus ou crucifixos nas nossas salas de aula. Devemo-nos destacar ao nível das relações humanas: ninguém tem a incumbência de estar certo o tempo todo, mas tudo o que fizermos deve ser feito de forma correcta», explicou o padre Peter Stilwell.

Segundo ele, «uma universidade católica deve ter espaço para todos quantos desejam procurar a verdade, sejam eles católicos ou não. Somos uma comunidade e uma comunidade tem o dever de ser como uma família».

CONFERÊNCIAS COM QUALIDADE

Para o diácono Stephen Morgan, a palestra ministrada pelo padre Peter Stilwell teve o condão de encerrar em glória um ciclo de conferências que primou pela qualidade. O director da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José referiu que a iniciativa cumpriu de forma muito satisfatória o propósito de reaproximar a Universidade de São José da cidade. «O facto de termos organizado esta série de sete conferências é algo que me deixa bastante satisfeito. Fico contente por termos sido capazes de abordar toda uma série de questões, desde a história do documento, até à forma como a actividade missionária da Igreja se conseguiu enraizar em algumas culturas, passando pelas fundamentação bíblica da Maximum Illud», disse.

«Este é exactamente o tipo de iniciativas que uma universidade católica deve desenvolver. Deve ser capaz de propor a visão que a Igreja Católica tem do mundo, o entendimento único que a Igreja Católica apresenta. Quando cheguei a Macau, um dos objectivos de que fui incumbido pelo bispo e pelo reitor foi exactamente o de garantir que a Faculdade e o Seminário estavam abertos à cidade e este ciclo de conferências foi uma forma concreta de expressar essa abertura», concluiu Stephen Morgan.

Marco Carvalho