Novo documentário sobre o missionário jesuíta estreia a 8 de Outubro

PRODUTOR EMÍLIO ZANETTI VAI ESTAR EM MACAU PARA O “DIA DE MATEUS RICCI”

A televisão pública da província chinesa de Jiangsu estreia a 8 de Outubro um novo documentário sobre o jesuíta Mateus Ricci. O produtor da média metragem documental, o padre italiano Emilio Zanetti, vai estar este sábado em Macau para falar sobre o projecto.

O sacerdote italiano Emilio Zanetti é o convidado de honra da edição de 2019 do “Dia de Mateus Ricci”, iniciativa que se assinala amanhã e que tem por objectivo familiarizar os alunos do colégio homónimo com a vida e o legado do missionário do qual a instituição herdou o nome.

Jesuíta e produtor de televisão, Emilio Zanetti é um dos responsáveis por um novo documentário sobre Mateus Ricci que vai estrear a 8 de Outubro na Jiangsu Broadcasting Corporation (JBC), a televisão pública da província chinesa de Jiangsu.

Filmado em Roma e em vários locais da República Popular da China, o novo documentário é fruto da cooperação entre a JBC e a Kuangchi Program Service, uma plataforma criada pela Companhia de Jesus com o propósito de produzir conteúdos audiovisuais direccionados para as comunidades de expressão chinesa. Ao longo dos últimos seis anos, os dois organismos colaboraram na produção de três outros documentários, centrados em outras tantas figuras de proa da presença jesuítica na China: Paulo Xu Guangqi, o alemão Adam Schall von Bell e o italiano Giuseppe Castiglione.

Organizado habitualmente no início de Outubro, o “Dia de Mateus Ricci” foi este ano antecipado. A iniciativa, explicou a’O CLARIMa directora do Colégio Mateus Ricci, Irene Cheung, engloba actividades para todas as idades com o propósito de familiarizar os alunos da instituição com a obra do jesuíta italiano. «Promovemos todos os anos uma jornada especial com o objectivo de assinalar e recordar as nossas raízes. Temos vindo a organizar de há alguns anos a esta parte o “Dia de Mateus Ricci” no início de Outubro. Este ano, será dinamizado a 28 de Setembro», disse Irene Cheung.

Segundo a mesma responsável, «todos os anos são organizados jogos e sessões de narração, e encenadas peças de teatro para os alunos do infantário. Os alunos do Ensino Primário participam noutro tipo de actividades. No que diz respeito ao Secundário, habitualmente são convidados oradores para que partilhem as suas reflexões sobre o padre Ricci».

Há um ano a ênfase das celebrações do “Dia de Mateus Ricci” foi colocada na questão das vocações e da descoberta por parte de cada um, da sua chamada pessoal ou profissional. Este ano, o foco da iniciativa volta a recair sobre o patrono da escola, com a direcção do estabelecimento de ensino a convidar o padre Emilio Zanetti para falar sobre o seu novo documentário.

Marco Carvalho