NOSSA SENHORA APARECIDA COMEMORA-SE A 12 DE OUTUBRO

Milagre com mais de 300 anos

No próximo dia 12 de Outubro celebra-se Nossa Senhora Aparecida, isto é, comemora-se a Solenidade da Rainha e Padroeira do Brasil.

Segundo os apontamentos do professor Felipe Aquino, membro da Canção Nova, a narrativa do padre José Alves Vilela, vigário de Guaratinguetá entre 1725 e 1745, fala-nos de uma “pesca milagrosa”: “Na segunda quinzena de Outubro de 1717, (…) entre muitos, foram a pescar Domingos M. Garcia, João Alves e Filipe Pedroso, nas suas canoas. (…) A lançar as suas redes no porto de José Correa Leite, continuaram até ao Porto de Itaguaçu, distância bastante, sem tirar peixe algum. E lançado neste porto João Alves a sua rede de arrasto, tirou o corpo da Senhora, sem cabeça; e tendo lançado mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma Senhora, não se sabendo nunca quem ali a lançasse. Guardou o inventor esta imagem em um tal ou qual pano e continuou a pescaria, não tendo até então tomado peixe algum; dali por diante foi tão copiosa a pescaria em poucos lanços, que receosos os companheiros de naufragarem pelo muito peixe que tinham nas canoas, retiraram-se admirados deste sucesso. Filipe Pedroso conservou esta imagem seis anos, pouco mais ou menos, em sua casa, perto de Lourenço de Sá; e tendo passado para a Ponte Alta, ali a conservou em sua casa, nove anos, pouco mais ou menos. Daqui passou a morar em Itaguaçu, onde deu a imagem ao seu filho Atanásio Pedroso, o qual lhe fez um oratório tal e qual; e num altar de paus colocou a Senhora, onde todos os sábados ajuntava-se a vizinhança a cantar o terço e mais devoções. Em uma destas ocasiões apagaram-se duas luzes de cera da terra repentinamente, que alumiavam a Senhora, estando a noite serena; e querendo logo Silvana da Rocha acender as luzes apagadas, também se viram acesas, sem intervir diligência alguma; foi este o primeiro prodígio”.

Após este sinal divino seguiram-se outros semelhantes. Foi edificada uma capelinha e depois uma maior. A 24 de Junho de 1888, foi benta solenemente a hoje chamada “basílica velha”.

No dia 8 de Setembro de 1904, na presença do Núncio Apostólico, de doze bispos e de uma grande multidão de peregrinos, o bispo de São Paulo, D. José Camargo Barros, coroou solenemente a venerada imagem com a preciosa coroa oferecida pela Princesa Isabel em 1868.

Em 1967 a imagem da Virgem Maria recebeu a “Rosa de Ouro”, enviada pelo Papa Paulo VI.

Em 1980 o altar da actual basílica do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi consagrado pelo Papa João Paulo II. O Santuário é um grande centro evangelizador, confiado ao zelo apostólico dos Missionários Redentoristas desde 1894, responsáveis pela pastoral e administração, prestando atendimento aos peregrinos que chegam de todas as partes do Brasil e do estrangeiro. O Santuário é considerado o maior Santuário Mariano do mundo. Numerosos são os relatos de milagres atribuídos à intercepção da Virgem Aparecida.

Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!

M.C.