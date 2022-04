NA RESIDÊNCIA JESUÍTA ATÉ DEZEMBRO

Instituto Ricci volta a promover os benefícios da contemplação

O Instituto Ricci de Macau (IRM) promoveu, no passado sábado, o primeiro de oito “workshops” mensais sobre contemplação e liderança, que se propõe dinamizar até ao final do ano. A iniciativa, que decorreu nas instalações da Residência Jesuíta, no Largo de Santo Agostinho, ocupa desde há vários anos um papel central no plano das actividades promovidas pelo “think tank” da Companhia de Jesus. Ministradas pelo padre Stephan Rothlin, director do IRM, as acções de formação são inspiradas pela experiência de transformação pessoal pelo qual enveredou Santo Inácio de Loyola há quinhentos anos e têm como objectivo fomentar, junto dos participantes, a prática quotidiana da contemplação. «Estes “workshops” podem, fundamentalmente, inspirar quem neles participa a persistir na prática diária do silêncio contemplativo, o que, por si só, abre as portas a uma transformação do seu eu», explicou o padre Rothlin. «O enfoque deste “workshop” enquadra-se nas comemorações do Ano Inaciano, que teve início em Maio de 2021 e se prolonga até Julho de 2022, e que evoca a memória da transformação espiritual da vida de Santo Inácio e de São Francisco Xavier. Desde Maio de 2021 tenho vindo a organizar sessões de contemplação que estão direccionadas em particular para profissionais muito activos. No futuro, o Instituto vai fazer um esforço especial para alcançar os trabalhadores do sector da saúde e os assistentes sociais, um grupo para quem os múltiplos desafios da pandemia foram particularmente exigentes», acrescentou o sacerdote em declarações a’O CLARIM.

Com uma componente prática de meditação contemplativa, os “workshops” incluem momentos de oração e de reflexão que têm como ponto de partida os textos sagrados e conduzem a uma compreensão mais aprofundada da Bíblia e da Palavra de Deus. Este ano, notou o padre Stephan Rothlin, o destaque recai sobre o Livro dos Salmos: «O silêncio contemplativo oferece um novo e mais aprofundado entendimento sobre a Bíblia. Durante o itinerário de celebração do Ano Inaciano, procuramos familiarizar-nos com a riqueza dos 150 Salmos, que não só oferecem uma chave para a compreensão de toda a Bíblia, mas também descrevem tudo o que é sentimento humano e a fé inatacável do Rei David, um fiel servidor de Deus, não obstante os seus muitos defeitos».

O padre Stephan Rothlin começou a realizar “workshops” e sessões de contemplação há quinze anos e desde então foram mais de seis centenas aqueles que procuraram perceber de que forma o silêncio e a meditação podem ajudar a abrir caminho para a transformação pessoal.

Os “workshops” prolongam-se até ao final do ano, quase sempre no último sábado de cada mês. As próximas sessões estão agendadas para 27 de Abril, 28 de Maio, 25 de Junho, 27 de Agosto, 22 de Outubro, 26 de Novembro e 17 de Dezembro. Nos meses de Julho e de Setembro a iniciativa não se realiza. Os participantes devem levar o seu próprio exemplar da Bíblia Sagrada.

M.C.