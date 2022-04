CARTÓRIO PAROQUIAL ACOLHE INICIATIVA A 15 E 16 DE ABRIL

Paróquia da Sé realiza retiro de preparação para a Páscoa

A Semana Santa é para milhões de católicos, distribuídos um pouco por todo o mundo, período propício à reflexão e ao recolhimento, e Macau não é excepção! Fiel ao que tem sido a tradição nos últimos anos, a paróquia da Sé Catedral volta este ano a encerrar as celebrações da Semana Maior com a organização de um retiro espiritual direccionado para a comunidade católica de língua portuguesa.

O encontro de oração e recolhimento vai ter lugar na cave do Cartório da Sé. Para além de momentos de oração e reflexão, inclui também a possibilidade dos participantes poderem receber o sacramento da Confissão. «Na Semana Santa, como de costume, na Sexta-feira Santa e no Sábado de Aleluia, decorre o retiro da comunidade de língua portuguesa. O retiro vai ser feito na cave do Cartório da Sé, entre as 9:00 horas e 30 e o meio-dia», explicou o padre Daniel Ribeiro em declarações a’O CLARIM. «É uma iniciativa de preparação para a Páscoa. Integra um momento de reflexão, de música, e oferece a quem participa a oportunidade de se confessar. É um momento de preparação maior para a Páscoa», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Na caminhada de quarenta dias para a Páscoa, o retiro espiritual com que encerra o período da Quaresma tem uma importância particular para os católicos, mas a evocação do mistério da morte e da Ressurreição de Cristo não se cinge ao período da Semana Santa. Na paróquia da Sé a comemoração do triunfo da vida sobre a morte foi no último fim-de-semana alvo de uma primeira reflexão. «No sábado passado, o último sábado do mês de Março, como é costume no último sábado de todos os meses, houve uma formação na igreja de São Domingos. Depois da missa das 18 horas e 30, houve um momento de Adoração e de formação. O tema da formação foi “Como viver bem a Quaresma”. Tratou-se de uma actividade em função da preparação para a Semana Santa e para a Quaresma, propriamente dita», disse o padre Daniel.

A preparação para a Páscoa da Ressurreição, adiantou, conhece um novo capítulo já este Domingo, por meio de uma iniciativa orientada para os mais novos: «As crianças da Catequese, no próximo Domingo, depois da Missa, vão participar na Via Sacra. De seguida, haverá um momento de confissão para as crianças e para os pais. É mais um momento de preparação para a Semana Santa».

Marco Carvalho