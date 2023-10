MOSTRA PERMANECE ABERTA ATÉ 29 DE OUTUBRO

Antiga Leprosaria acolhe exposição solidária

A iniciativa tem por objectivo angariar fundos para os programas de reabilitação e de saúde mental promovidos pela ARTM. Entre as obras para venda estão trabalhos de artistas como Cristina Mio, Dennis Murrell, Mel Cheong, Cai Guo Kit e Gonçalo Lobo Pinheiro.

A galeria do projecto “Hold On To Hope”, na Antiga Leprosaria de Ka-Hó, acolhe até 29 de Outubro uma exposição colectiva que reúne mais de duas dezenas de obras de artistas locais. Inaugurada a 1 de Outubro, a mostra é composta por quadros e fotografias que foram oferecidos à Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau ao longo dos últimos anos e tem por objectivo angariar fundos para apoiar o programas de recuperação de pacientes promovido pela organização e financiar o programa de saúde mental disponibilizado pela ARTM no seu Centro de Serviços Integrados.

A iniciativa integra 22 obras de artistas como Cristina Mio, Dennis Murrell, Mel Cheong, Cai Guo Kit e Gonçalo Lobo Pinheiro. Oferecidas à ARTM pelos autores, as pinturas e fotografias em exposição podem ser adquiridas até 29 de Outubro, como explicou a’O CLARIM Andreia Bento, coordenadora do projecto “Hold On To Hope”: «A exposição permanece aberta até 29 de Outubro. As peças expostas podem ser adquiridas directamente na galeria».

Segundo a responsável, até ao momento foi vendida uma das obras expostas, sendo que no seu entender o sucesso da exposição e da própria galeria não se mede nem pelo número de obras vendidas, nem pelo número de visitantes. O projecto, recordou Andreia Bento, cumpre outras funções. «No início, costumávamos receber mais visitantes, mas a galeria cumpre outras funções», reconheceu, acrescentando: «O objectivo é também que quem nos visita tenha uma maior atenção às pessoas que estão em reabilitação e contribuir também para que a sociedade possa aceitar melhor estas pessoas. Esse é o grande objectivo deste projecto. É ajudar os nossos pacientes, ajudar as pessoas que estão em reabilitação e contribuir para o seu processo de reinserção social», disse a coordenadora do projecto, considerado uma das mais emblemáticas iniciativas impulsionadas pela Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau.

M.C.